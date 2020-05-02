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〈紐約匯市〉川普關稅要脅中國 美元微漲 避險日圓走強

鉅亨網編譯陳宜伶
〈紐約匯市〉川普關稅要脅中國 美元微漲 避險日圓走強(圖片:AFP)
〈紐約匯市〉川普關稅要脅中國 美元微漲 避險日圓走強(圖片:AFP)
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週五 (1 日) 美元指數微幅上漲 0.07%，來到 99.100，美國總統川普週四 (30 日) 指責中國在疫情爆發之際處理不當，並揚言將以關稅報復，市場風險情緒惡化，激勵美元上行，避險日圓跟著水漲船高。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)
美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

新冠肺炎 (COVID-19) 重創美國，川普在週四的記者會中表示，為制裁中國在新冠肺炎疫情爆發時的不良應對方式，將威脅向中國徵收新關稅，川普更表示有證據顯示武漢實驗室與此次疫情相關。

川普更明白表示，和疫情相比，美中第一階段貿易協議如今已是次要議題，美國國家情報總監辦公室 (ODNI) 更罕見公布，他們正在調查新冠肺炎病毒是否來自武漢。

Action Economics 分析師表示，川普對中國施加的指控和關稅威脅，已惡化股市情緒。

避險情緒蔓延市場，日圓匯價超越其他貨幣，美元日圓下跌 0.23%，來到 106.92；而商品貨幣成了週五貨幣市場輸家。

澳幣美元暴跌 1.42% 至 0.6422 美元，脫離週四達到的七週以來高點 0.6569 美元

離岸人民幣美元匯率也跌至 7.1378 元，為 4 月 2 日以來最低。

MUFG 研究負責人 Derek Halpenny 表示：「考量到疫情的影響程度，隨著各國經濟解封，地緣政治情勢的緊張氛圍必定大幅升溫」

Derek Halpenny 指出，這顯然會再給全球貿易一次重擊，這將為美元未來上行走勢增添一番支持。

歐元美元走勢回穩，持續上行，最新漲 0.24%，至 1.0981 美元，即便經歷月底的重新定位後依舊不減漲勢。

歐洲和亞洲大部分地區都在週五的國際勞工節休市，早盤時段歐元一度升至 4 月 1 日以來的最高水平 1.1017 美元

加幣受到市場風險回撤舉動影響而走貶，分析師將此歸因於美股表現不佳，週五美元加幣勁揚 1.01%，來到 1.4072 加幣

BDSwiss 外匯分析師 Marshall Gittler 表示：「標普 500 於尾盤下跌，削弱市場 4 月份漲幅，並將 4 月從 1974 年 10 月以來的最佳月份轉變為 1987 年 1 月以來的最佳月份。」

週五，加拿大政府任命現年 58 歲的經濟學家、前加拿大央行官員 Tiff Macklem，擔任加拿第十任央行行長，加拿央行選擇這位處理過 2008 年至 2009 年金融危機的老將，來應對這次疫情造成的經濟危機。

德銀 (Deutsche Bank) 外匯分析師 George Saravelos 表示，如果美國對中國實施資本限制，將對美元不利，因為這暗示著美元計價的資產流出。

Saravelos 指出：「若此舉是出於政治動機，我們認為這顯然不利美元。這將導致外匯儲備從美元轉向歐元日圓英鎊、黃金和其他外匯儲備。」

英鎊美元下跌 0.77%，至 1.2495 美元英鎊歐元下跌 0.4%，至 87.34 便士。

截至週六 (2 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.100。+0.07%

歐元美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0977 美元。+0.20%

英鎊美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2495 美元。-0.77%

澳幣美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6422 美元。-1.42%

美元加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4072 加幣。+1.01%

美元日圓匯率來到 1 美元兌換 106.92 日圓。-0.23%