川普揚言祭出關稅報復中國 表明掌握病毒來源證據

外電報導，美國總統川普 (Donald Trump) 在週四 (30 日) 的記者會中表示，為懲處中國在新冠肺炎疫情爆發時的不良應對方式，威脅向中國征收新的關稅，並表明他已經看到證據表明武漢實驗室與此次疫情相關。

有知情人士指出，美國國務院、白宮國家安全委員會、與財政部等部門正在研討不同的方案以對中國進行懲處，其中包含制裁、新一輪關稅、取消美國債務義務等方式。

在被問及是否看到任何證據證明新冠肺炎病毒是來自武漢實驗室時，川普回答表示：「是的，我有。」而針對是否將取消美國對中國的債務義務，川普表示，他可以「以不同的方式來達成目的」，並「可能採取更為直率的態度」。川普說道：「我可以做同樣的事情，但可能要花更多的錢，只要加徵關稅就好。」

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 在接受採訪時也表示了相同的看法。「我們有義務盡力去追究那些對全球經濟以及對美國人和全球人民的生命造成這樣巨大損害的人的責任。」

蓬佩奧表示：「目前，我們將專注於確保人民安全，一段時間後，不僅是美國，整個世界都將會了解真正發生什麼，我認為，中國共產黨終將為自己做出的一切負起責任。」

此外，蓬佩奧也表示：「疫情不僅損害美國經濟，也使我們生命受到威脅，如今已有超過 50,000 人死亡。我們還須重振經濟，這一切都是新冠病毒來自中國這個事實所帶來的直接後果。」

受到疫情影響，在過去 6 周內，美國首次申領失業救濟金人數累計達到 3,000 萬人，約佔美國就業人口的 18.4%。美國商業活動停擺，經濟受到衝擊，消費者支出也大跌，3 月份消費者支出下跌 7.5%，低於市場預期的下跌 5.1%，個人收入下跌 2%，跌幅高於市場預期下跌 1.7%。