〈能源盤後〉OPEC減產正式啟動 WTI本週漲幅近17%

週五 (30 日) 交易，原油期貨價格上升、本週收高，市場正式邁入 OPEC 減產協議的頭一日。

The Price Futures Group 石油高階市場分析師 Phil Flynn 表示，「油價抵抗了目前供應過剩的阻力，轉而將焦點放在史上最大減產規模啟動了這一點，且早期報告表明，減產的遵循率將很高。」

OPEC + 同意，5 月 1 日起到 6 月底每日減產 970 萬桶，Flynn 表示，「這樣的減產勢必是「石油和產品最嚴重的生產縮減」，但市場仍看重當前高度的供應過剩，因此縮限了石油漲勢。

6 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 94 美分或 5%，收每桶 19.78 美元。本週上漲 16.8%。

雖然過去 2 週，WTI 回彈了 52%，但 4 月仍有 8% 跌幅，且今年迄今仍下跌 68%。

7 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 4 美分或近 0.2%，收每桶 26.44 美元。本週最前月契約價格上升 6.6%。

然而，即使 OPEC + 開始減產，交易者仍關注 OPEC 成員 4 月的的產量數據。OPEC 4 月份產量登上 13 個月高點，成員國每日產量達 3025 萬桶，較 3 月修正後的數據還多出 161 萬桶。

此外，5 月期油跌至負價嚇壞市場，Oanda 高階市場分析師 Craig Erlam 表示，為避免歷史重演，交易所交易產品的 6 月部位提早轉倉，可能為原油本週反彈提供了空間。

分析師表示，未來數週或數月期間，供應過剩可能持續限制油價漲勢，但一些人認為今年稍晚有回升的空間，因為生產商減產並因價格崩跌而降低投資。

傑富瑞（Jefferies）分析師 Jason Gammel 報告指出，「隨著 COVID-19 經濟衰退的消退和美國頁岩油產量快速下降，我們預期這些低價最終也會達成市場平衡。」

「油價暴跌已經迫使許多大型開採生產公司削減其資本預算 (和股息)，我們預計整個產業都一樣。但諷刺的是，這樣的轉變和劇烈的價格崩跌最終可能為 2021 年之後市場高度供應不足鋪路，儘管市場庫存膨脹。」

根據貝克 · 休斯（Baker Hughes）的最新數據，美國活躍的石油鑽井平台數量連續第七週下降，本週減少 53 個，使其降至 325 個，意味著國內產量進一步下降。

「如果你在 WTI 6 月期油交割後存活下來，且全球經濟持續重啟，原油價格應該已經接近底部。」Flynn 說。

其他能源商品