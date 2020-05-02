能源需求暴跌！ 美國石油巨頭抵不住 猛砍支出應急

疫情重挫全球能源需求，美國兩大石油巨頭埃克森美孚 (XOM-US)和雪佛龍 (CVX-US)週五 (1 日) 為減緩油價暴跌的衝擊，計畫大幅削減支出應對，包括刪減其原油產量，估計兩大油商的每日減產總量將達 80 萬桶。

今年以來，美國原油價格暴跌近 70%，甚至在 4 月份陷入負值，埃克森美孚和雪佛龍自 3 月份開始，便不斷刪砍德州西部的二疊紀盆地 (Permian Basin) 原油鑽井設備支出。

週五兩大美國油商公布第一季度財報，石油和天然氣產量均有所增長，埃克森美孚和雪佛龍在二疊紀盆地的每日原油產量競相達到 100 萬桶。

然而因新冠肺炎 (COID-19) 疫情衝擊，旅遊等多項業務停擺，能源需求下滑近三分之一，加上沙俄減產協議喬不攏，重創油價。

雪佛龍財務長 Pierre Breber 表示，待油價回升後，公司打算恢復二疊紀盆地生產活動。

過去這兩年，埃克森美孚和雪佛龍有大量支出都花在二疊紀盆地的頁岩油生產上，雖然頁岩油生產比其他石油探勘項目來的快，但必須維持鑽油井持續不間段的運作才能維持產量。

埃克森美孚執行長 Darren Woods 表示：「鑒於經濟停滯和市場縮減，埃克森美孚計畫將每日產量削減約 40 萬桶」

他表示，公司大部分的支出削減將在二疊紀盆地進行，至於短週期投資則更容易調整。

埃克森美孚今年第一季度虧損 6.1 億美元，創下三十年來的首次季度虧損，虧損包含將近 30 億美元的資產減記，反映出低油價和資產損害對庫存估價所帶來的影響。

展望未來，埃克森美孚認為，長遠看來頁岩油的高生產率仍屬有利，不過為了確保公司獲利，他們計畫關閉二疊紀盆地 75% 的鑽油井，僅維持 15 台運作。

雪佛龍受惠於煉油業務，第一季度淨利潤報 36 億美元，優於市場預期的 13 億美元。

公司表示，為了減輕油價重挫所造成的衝擊，雪佛龍計劃每日減產 40 萬桶，並淘汰 60% 的鑽油平台。

今年 3 月份時，雪佛龍宣佈削減 20% 的資本支出預算，由 200 億美元下調至 160 億美元，並於週五 (1 日) 宣佈將額外刪減 20 億美元，至 140 億美元。