〈貴金屬盤後〉疫情恐延燒2年 避險買盤支撐 金價站回1700美元以上

週五 (30 日) 交易，黃金期貨價格收盤站回關鍵 1700 美元以上，係因新冠病毒大流行與其對全球經濟的衝擊再次令市場擔憂，提高了黃金避險需求，但本週價格仍下滑。

FXTM 貨幣策略和市場研究全球負責人 Jameel Ahmad 表示，「與病毒相關的不確定性再次盛行。」

「由於新冠病毒的疫苗開發過程有所進展，經濟也逐步重啟，令早盤黃金失色，然而傳染病研究與政策中心發布報告警告，新冠病毒可能延續長達 2 年之久，這支撐了黃金的避險需求。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 6.70 美元或 0.4%，收每盎司 1700.90 美元。

根據道瓊市場數據，基於交易最活躍契約，4 月價格收高 6.1%，而根據 FactSet，本週跌幅約 2%。

週五投資者普遍存有避險情緒，係因美國經濟數據不佳，且美股下跌也支撐金價上漲。ISM 公布製造業指數 4 月份自前月的 49.1% 下降至 41.5%，觸及 2009 年 4 月以來最低點。

同時，美股本月雖創 1987 年以來最大漲幅，但週五黃金收盤時卻大幅走跌，因投資者不滿亞馬遜、蘋果等科技大股的財報，這點給予金價支撐。

最重要的一點，市場消化了「川普總統威脅要以徵收關稅來報復中國應對新冠病毒的方式」這一件事。

《華盛頓郵報》指出，由於不滿中國處理新冠病毒的過程，美官員開始研究如何懲罰中國，提議包括讓美國取消對中國的部分債務義務。川普回應媒體時表示，「我也會做同樣的事，但會要求更多錢，只要加徵關稅就好。」

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