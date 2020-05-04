瑞銀：經濟疲軟+低利環境 金價有潛力突破1800美元

瑞銀貴金屬策略師 Joni Teves 於週一 (4 日) 表示，由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情增加市場不確定性，並提升投資人的避險需求，預期黃金價格將有潛力突破每盎司 1800 美元，並將短期目標價設定為每盎司 1790 美元。

雖然在 3 月份時，由於市場對於美元的避險需求攀升，導致黃金及其他資產的價格，皆呈現下跌的趨勢。但 Teves 表示，由於肺炎疫情所造成的風險仍高，且世界各國央行為了提振經濟，紛紛將基準利率調降至歷史低點，因此，投資人對於黃金的避險需求，將呈現上升的趨勢。

除此之外，根據世界黃金協會 (World Gold Council) 於上週發佈的 2020 年 Q1 貴金屬需求趨勢報告，全球肺炎疫情的蔓延，是推動黃金價格走升的最主要因素。

報告中亦強調，由於疫情影響的範圍甚廣，且對於經濟的衝擊也將開始顯現，預期投資人的資金將會湧入黃金避險，此外，由於金融市場動盪劇烈，於 Q1 流入黃金 ETF 的資金規模，創下近 4 年來最大。

Teves 亦表示，在市場不確定性高、經濟成長疲弱、以及負利率環境中，黃金對於投資人而言相當具有吸引力，尤其是機構投資人為了分散風險，紛紛提高黃金佔投資組合的比重。

此外，Fat Prophets 的 David Lennox 表示，各國政府大規模的經濟刺激方案、以及央行寬鬆的貨幣政策，亦為拉動黃金價格上揚的主要動能。

各國政府為了減輕疫情的衝擊，採取了擴大公共支出的措施，由於市場擔憂未來債務攀升的問題，促使黃金避險需求增加。此外，各國的低利率政策亦導致貨幣匯價走弱，使得貨幣投資的吸引力相對減弱。

於週一 (4 日) 台北時間下午 6 時許，黃金期貨價格上漲 1.10% ，至每盎司 1719.60 美元。