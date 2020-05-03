〈觀察〉政府拚紓困量化績效 疫情結束後金融業考驗才正要開始

為協助受疫情影響的企業、個人渡過非常時期，政府積極鞭策銀行承做紓困貸款，並祭出 KPI 進行績效評比，而這種量化式績效考核不只扭曲紓困政策真正初衷，當後疫情時代來臨時銀行的資產品質考驗才正要開始。

新冠肺炎疫情全球肆虐，為降低人際傳染風險，各國相繼啟動封城、斷航等措施，讓全球貿易、商旅活動被迫中斷嚴重衝擊經濟成長動能，為避免出現大量企業歇業、裁員，政府針對特定產業、小規模店家祭出紓困方案，標榜手續從簡、快速撥貸，要讓民眾能感受到政府援助的即時雨。

觀察立法院本會期開議以來，企業、個人紓困進度儼然成為立委諸公問政重點緊盯公股銀紓困進度，不只民代關切，財金部會更會主動自我揭露，公布公股銀紓困件數、核貸金額、撥貸率等，強調核貸迅速有效率，讓紓困成為金融圈上半年工作重點。

而為避免紓困成績敬陪末座遭外界質疑，不少銀行私下都針對紓困貸款訂定 KPI 要求員工落實，避免銀行成績太差讓高層臉上無光，也正因這種追求數字好看的貸款，讓銀行員工有苦難言。

但官方積極推動「紓困競速」恐將犧牲銀行授信品質，屆時可能導致銀行為了提存備抵呆帳而侵蝕獲利，日後甚至可能被迫吞下大筆壞帳，儘管政府再三強調，銀行承作紓困貸款有信保基金十成擔保，銀行債權相對有保障，但若進一步細看信保基金的拒賠條款，在市場競相拚紓困效應下，未來授信呆帳恐怕還是由銀行認賠，甚至是承辦的基層行員扛責。

攤開信保基金的「不代位清償準則」包括借新還舊、授信單位填載疏漏、撥貸資金未按貸款用途使用等，一旦出現逾期放款信保基金可依規定拒絕理賠，過去就曾出現過銀行送保案件，遭信保基金以違反規定而拒賠，最後銀行吞下呆帳損失，甚至回頭追訴承辦員工責任的案例。

政府為了協助企業度過難關，積極推動紓困、並要求銀行能簡化不必要的書面作業固然立意良好，但授信貸款涉及銀行資產品質、股東權益，政府一味追求業績卻忽略授信品質，恐讓銀行在疫情過後面臨壞帳增加、衝擊資產品質的重大考驗。