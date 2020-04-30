勞工10萬元紓困申貸首日踴躍 勞動部：額度不夠會再加碼

行政院今 (30) 日召開紓困記者會，向外界報告各項方案進度，截至 29 日止，勞工相關紓困已核撥 263.77 億元，163 萬人受惠，而勞動部今天開辦的 10 萬元小額紓困貸款，光是上午，就受理約 2.7 萬件，勞動部次長林明裕強調，若額度不夠會再加碼。

政務委員龔明鑫針對各部會多項措施進度進行說明，就勞工紓困情形來看，無一定僱主的自營作業者一次發放 3 萬元補助，截至 29 日止，已發出現金 239.7 億元，79.9 萬人受惠，執行率達 8 成。

至於遊覽車、計程車司機補助，龔明鑫表示，由於實施日期較早一些，執行率高達 9 成以上，發放人數共 8.98 萬，金額 8.98 億元，另有 1.8 億元的油料補貼。

龔明鑫指出，防疫補償、中低收入、遊覽車及計程車、載客小船駕駛及助手、導遊領隊五大項勞工紓困補助，目前累計發出現金 263.77 億元，163 萬人受惠。

至於艱困企業紓困目前發放補助情形，龔明鑫表示，自 20 日起開辦後，不到 10 天的時間，就有 1909 件通過審核，核撥 12 億元，由於須確認企業是否符合業績衰退條件，且有確實發放薪資給員工，在程序、勾稽上進度稍慢，不過，政府會持續進行紓困。

此外，勞動部今天起開辦勞工紓困貸款，經費共 500 億元，提供 50 萬名、首年免息，最高可貸 10 萬元，林明裕指出，根據各地銀行回報，截至中午，透過線上申貸共 25739 件，臨櫃辦理 1207 件，累計受理 26946 件，顯示勞工朋友對於這項紓困措施有很大的需求，未來額度若不夠，將視情形向政院提報增加。

林明裕指出，只要在過去一年內，有 6 個月的投保紀錄，或投保薪資在 23800 元以上達 3 個月的職場新鮮人，就符合申貸條件，以此類推，民眾若有薪水條、網拍收入等工作事實都可以來申請，不限定勞保。

林明裕表示，首波承貸銀行共 21 家，包括台銀、土銀、國泰世華、中國信託、台新銀等，五一勞動節休息一天後，下周一起上海商銀、遠東商銀等 13 家也將加入承貸行列。

林明裕特別感謝聯徵中心給予相當大的協助，不僅免收勞工信用查詢手續費 300 元，同時也未向銀行收取查詢費，聯徵中心全額吸收。