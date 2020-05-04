本週操盤筆記：美4月非農報告、澳洲央行5月會議、中國4月進出口

本週操盤筆記 (0504-0508)

1. 美國 4 月非農報告：

週五 (8 日) 美國勞工部將公布 4 月份失業率與非農就業報告，市場預期，在新冠肺炎 (COVID-19) 導致的封城效應之下，美國 4 月失業率將激增至「雙位數」的 16.3%，估將創下歷史次高失業率，美國歷史上最高失業率出現在 1930 年代經濟大蕭條時的 24.9%。

而 4 月非農報告方面，市場預期，美國 4 月非農就業將大減 2200 萬人，其中又以零售服務業的裁員人數最為廣泛，但市場經濟學家亦認為，隨著美國政府將逐步重啟復工，美國的勞動力市場就業狀況估將出現好轉。

2. 澳洲央行 5 月利率會議：

週二 (5 日) 澳洲央行 (RBA) 將召開 5 月份利率會議，市場預期，澳洲央行將維持基準利率在 0.25% 歷史低點不變，並關注澳洲央行是否可能釋出更多的寬鬆政策。

雖然澳洲央行此前曾經表示，若澳洲經濟前景趨好，那麼澳洲央行將可能縮小寬鬆的力道，但是由於近月以來國際油價重挫，也直接導致了澳洲通膨成長正遭遇嚴重壓力。

市場預期，澳洲 Q2 CPI 通膨率可能跌至 -1.9%、全年可能陷入通縮的 -0.4%，恐創自 1997 年來澳洲通膨率首次全年轉負，而在此壓力下，澳洲央行恐怕今年還有可能宣布放棄通膨目標。

3. 中國 4 月進出口：

週四 (7 日) 中國將公布 4 月進出口數據，市場預期，以美元計價來看，中國 4 月進口年增率將落在衰退的 -8.8%、出口年增率則估落在 -8.5%，主因亦是疫情打擊。

上週中國商務部發言人高峰亦表示，新冠肺炎疫情已對中國出口貿易造成前所未有之挑戰，許多出口企業面臨到訂單被取消或延期、新訂單減少、供應鏈受影響、國際物流受阻、資金壓力增大。

4. 美股財報季繼續：

本週將步入美股財報季的中期，重要關注個股包括：迪士尼 (DIS-US)、Roku (ROKU-US)、Beyond Meat (BYND-US)、CVS (CVS-US)、通用汽車 (GM-US) 等；另外，日股任天堂亦將於本週四 (7 日) 公布財報。

另外，重要科技股財報公布則有：Qorvo (QRVO-US)、科磊 (KLAC-US)、Skyworks (SWKS-US)、思睿邏輯 (Cirrus Logic)(CRUS-US)、英飛凌 (Infineon Technologies)、Lumentum (LITE-US)。

據 FactSet 統計，截至上週為止，美股 S&P 500 共已有 55% 公司公布財報，而華爾街分析師截至上週的預期中位數顯示，S&P 500 第一季 EPS 年增率估將報 -13.7%，將創下 2009 年第三季以來的最大跌幅。