三大轉單概念股 氣勢如虹

有句話說別人的失敗就是我的快樂，用來形容轉單概念股再合適也不過了，由於台灣的疫情受到控制，其他國家就不那麼樂觀，停工導致斷鍊更是讓台灣紛紛接到轉單，這也是台股能持續維持強勢的主因，因此本文幫大家分析那些轉單概念股未來還可以持續。

被動元件領軍大漲

轉單效應最明顯的首推被動元件，因為村田製作所不斷有人傳出確診進而停工的消息，讓本來就已經很吃緊的供需狀況更顯的雪上加霜，因此台灣被動元件廠特別在中高階的部分，更是最直接的受惠者。

從華新科 (2492-TW) 開法說後，表示公司要開始調漲通路的價格，股價隔天就漲停鎖死，緊接著 CB 定價 240 元，更讓投資人覺得長期目標價有機會挑戰 240 元以上，加上公司表達積極擴廠的企圖心，因此股價越墊越高。

但是這次的指標重點則是國巨 (2327-TW)，之前周刊就有說明，合併基美的獲利一年可以挹注國巨 15 元，如果一切順利的話，下半年開始計算，等於今年基美的溢助大概在八元，所以今年大概估 20 元，明年全年認列就是三十元的獲利，所以國巨到底是貴還是便宜大家自己評估。

【本文未完，全文詳情及圖表 請見完整內容萬寶週刊 1383 期】

更多精彩文章延伸閱讀：點我看更多

◎社長論劍：防疫百日～該拚經濟了！

◎期蹟再現：疫情與 QE 拔河 指數陷區間？

◎封面故事：NBI 生技指數將創歷史新高

◎台股照明燈：台股挑戰季線 低本益比股當道

