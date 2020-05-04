個股分析／瑞昱 陸5G商轉看旺

中國先前因新冠肺炎疫情肆虐而延後復工時間，目前各大企業已經復工，且復工率也達到過往水準，同時，中國也開始重新衝刺 5G 技術發展，中國移動、中國電信及中國聯通等三大電信商一同發布 5G 消息白皮書，象徵將全力衝刺 5G 市場發展。5G 消息白皮書當中特別強調將強化 5G 生態系發展，以及數位轉型的重要關鍵，將可望帶動各行各業進入智慧化、網路化及數位化，使 5G 成為跨入新世代的一把鑰匙。

由於電信商加速 5G 基礎設施布建，預計將可望加速釋出網通標案，將可望帶動瑞昱 (2379-TW) 接單逐步轉強，另外由於 5G 崛起，因此 WiFi 6 需求將可望同步水漲船高。瑞昱將於下半年開始逐步量產出貨 WiFi 6 晶片，2021 年出貨將火力全開，瑞昱業績將可望維持強勁成長表現。

瑞昱 Q2 營收挑戰新高

受惠於遠距辦公訂單需求，第一季營收 159.28 億元，年增 24.1％，優於市場預期，第二季進入 PC、TWS 出貨旺季，宅經濟帶動筆電、TWS 出貨量大增，預估單季營收有機會雙位數成長，挑戰歷史新高。

居家辦公衍生出筆電、顯示器及 TWS(真無線藍芽耳機) 需求，加上居家辦公需要用到較高的流量，故 WIFI 相關需求也因應而出；另外，TWS 雖然先前有消費端的疑慮，但因居家辦公及居家教育需要耳機，故公司及教育機構等皆新增此需求。

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