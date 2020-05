為0確診打氣 全台第一高宅「遠雄THE ONE」點燈

連續 4 天零確診代表台灣防疫成果全世界有目共睹,許多飯店和地標高樓接力點燈慶祝,包括台北 101、圓山飯店等。而即將落成的全台第一高住宅「遠雄 THE ONE」,只要防疫指揮中心下午宣布 0 確診,當晚即會秀出防疫加油文字。民眾只要在高雄市中心抬頭一望,就能看到 0 確診宣告,也帶來正向能量。

台北 101 在疫情初期即用燈光秀出溫馨字樣,感謝台灣第一線防疫人員的努力與付出。而台北圓山飯店也發揮巧思,運用房間燈光設計出 ZERO 與平安字樣,展現「點亮平安、祈願台灣」。遠雄企業團希望用全台第一高豪宅,點亮高雄天際線為台灣讚聲。防疫指揮中心若下午宣布 0 確診,當天晚間 6 點 - 8 點,遠雄 The one 就會以動態 LED 燈光技術,秀出「WE ARE THE ONE!台灣加油!」並展演天燈飛揚的意象,祈求國泰民安、天佑台灣。

THE ONE 字樣呼應「遠雄 THE ONE」的建案名,更象徵台灣防疫 NO.1 與台灣人的團結一心。燈光字樣特別放大 "O",向大眾宣告 0 確診的喜悅。希望只要民眾抬頭一望,不只暖心,也為台灣的防疫成果一同感到驕傲。

日前試燈時已吸引許多高雄市民紛紛拍照打卡上傳。全台地標建築如台北 101 與「遠雄 THE ONE」齊聲用燈光致敬所有防疫醫護人員的貢獻,也為台灣大喊加油。即將成屋的「遠雄 THE ONE」為 268 米高的超高層建築,規劃均為百坪以上的豪宅。日前也傳出高雄洲際酒店即將進駐,將成為高雄 2020 年最矚目的新地標。