澳洲4月招聘廣告量暴跌53.1% 創下史上最大跌幅

為遏制疫情持續擴散，澳洲政府施行了嚴格社交隔離並使得企業被迫暫停業務，企業對勞工的需求也跟著銳減，澳洲 4 月份員工招募廣告數量因而驟跌，澳洲 4 月員工招募廣告數量月減 53.1%，創下史上最大跌幅。

根據澳新銀行 (ANZ) 在週一 (4 日) 發布的數據顯示，澳洲 4 月份的招聘廣告總數量下跌 53.1%，連續 2 個月下跌，跌幅幾乎是 2009 年 1 月創紀錄的 11.3% 的五倍。數據顯示，澳洲招聘廣告數量在 4 月份平均僅有 63,806，低於 3 月份的 136,106，較去年同期下跌 62.2%。

經濟學家擔心，為遏制疫情而施行的封鎖措施導致經濟活動停頓，可能使澳洲未來幾個月的失業率飆升至 10%。 澳洲 3 月份的失業率為 5.2%。

澳洲央行已將利率下調至創紀錄的低點 0.25%，並啟動了大規模的債券購買計劃，以緩解經濟受到疫情大流行的影響。

根據墨爾本研究學院 (Melbourne Institute) 與澳洲西太平洋銀行 (Westpac Banking) 先前公布的數據顯示，澳洲消費者信心指數暴跌了 17.7% 至 75.6，是自 47 年前開始紀錄以來的最大單月跌幅，此外，也創下自 1991 年以來，也就是上一次經濟衰退以來的最低水平。

消費者信心指數反映了疫情對澳洲當地就業和支出的巨大衝擊。澳洲和紐西蘭的上市公司已經裁員或開始考慮臨時或永久裁員至少 121520 人，分析師預測當地失業率將超過 10%。為了支撐經濟，澳洲政府宣布了一項 3200 億澳元的一系列計劃，其中包括為幫助企業留住員工所提供的工作機會津貼。