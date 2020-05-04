不受疫情隔離政策影響 越南工業土地價格飆漲

受美中貿易戰影響，帶動設廠中國的業者轉向東協市場，其中又以越南相對受歡迎並帶動土地價格水漲船高，北部工業區第 1 季價格北部每平方公尺平均達 99 美元，年增幅 6.5％；南部胡志明更因土地稀缺推升價格飆漲至 110 至 200 美元。

資誠聯合會計師事務所表示，越南不動產交易近期雖受疫情影響交易暫緩，但實際上當地工業需求仍強勁，土地價格並未下修，截至今年 3 月底止，工業區進駐率為 75.7%。

在土地價格部分，北部每平方公尺平均 99 美元，年增幅 6.5％；南部胡志明周遭土地因沒有新的供給釋出，價格更是開到每平方公尺 110 至 200 美元。

普華國際不動產公司總經理田揚名表示，對於越南工業不動產市場來說，主要的動能來自於廠商設廠需求，過去兩三年受惠於廠商設廠，帶動土地需求呈現爆炸性的成長，鄰近市區的工業區一地難求。

田揚名指出，受新冠肺炎疫情衝擊，因越南執行嚴格隔離政策，造成越南不動產投資交易量萎縮，但買氣仍旺、詢問度仍高、成交價格並未下修，議價時間則拉長 2 至 3 個月。

進一步觀察越南工業不動產市場，主要的動能來自於韓國、日本、新加坡及台灣等廠商設廠需求，在疫情影響下，亞洲各國與歐美檢討，製造地集中在一、兩個國家風險太高，從去年中美貿易戰到這波疫情，加上顧客需求轉變，會讓亞洲及歐美企業在風險考量下，加速往分散製造、自動數位化的工廠轉變。