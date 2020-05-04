挺保戶抗疫 保誠人壽加碼祭兩大優惠緩解資金難題

因應新冠肺炎疫情衝擊，保險公司服務也持續加值，讓保單能發揮及時雨功能，保誠人壽宣布，即日起因新冠肺炎疫情確診住院慰問金延長 3 個月至 7 月底；新台幣保單借款利率調降 0.5 個百分點。

新冠肺炎疫情自今年初爆發以來，確診人數已攀升至 436 例，為讓保戶在隔離治療期間無後顧之憂，保誠人壽 1 月底宣布，2 月起到 4 月 30 日止，保戶一旦確診並住院進行隔離治療，住院期間提供每人每日 1000 元的住院慰問金，最可高達 45 日。

保誠人壽表示，因應疫情情勢 5 月起延長確診住院慰問金至 7 月 31 日，保戶提出理賠需求 24 小時內，就能完成審核並匯款給保戶，住院期間同樣提供每人每日 1000 元的慰問金，最高同樣長達 45 天，讓保戶可安心就醫。

保誠人壽指出，自新冠肺炎爆發後，目前已經完成一例新冠肺炎確診理賠，除了根據保單給予理賠外，也另外提供住院慰問金。

此外，考量疫情期間保戶資金需求增加，保單借款需求可能增加，即日起所有保戶新台幣保單借款利率將調降 0.5 百分點，對於原有保單借款的保戶也同樣適用自動降息 0.5 百分點措施。