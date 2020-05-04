【群益金鼎證券】群益權證週報－台灣股匯雙漲，國際北朝鮮領導人現身

撰文 \ 群益金鼎證券衍生性商品部

事件因素主導市場

台股單週 (4/27~4/30) 大漲 6.23%，市場再次大步向上，加權指數本週扣關 11,000 點。權證市場成交動能恢復，權證占大盤成交比重可望回到 1% 水準，日均量大爆發較前週增加 6.7 億至 24.7 億。加權指數與台積電 (2330-TW) 持續讓出交易分額，國巨 (2327-TW) 則以 4.55% 的成交占比蟬聯首位，聯發科 (2454-TW)、旺宏(2337-TW) 與祥碩 (5269-TW) 的交易占比也有提升，聯亞 (3081-TW)、欣興(3037-TW)、上銀(2049-TW) 與世芯 - KY(3661-TW)本週在股價表現搶眼帶動下，權證交投上升，占比突破 1%，其他如緯穎 (6669-TW)、南亞科(2408-TW) 等本週交易狀況也升溫。

近期的經濟數據對金融市場的意義幾乎不存在，在 FED 大灑幣式的救市方案下，債券與股票的翹翹板效應早已消失，包括油價的因素對於市場的刺激也弱化，週五 (5/1) 美國股市的下跌反應的是美國再次創造的美中關係緊張；但朝鮮領導人重新出現在螢屏前，則可望大幅降低東亞風險。對於投資人而言，目前股市的價位與經濟數據與財報的全然脫鉤，似乎沒有任何理性與預期可言，資產價值的保全與流動性提供重於一切。

技術面上，道瓊沒有改變 24,000 的攻防，NASDAQ 仍扮演最強勢的大型指數，但在假期間美股半導體族群的賣壓，費城半導體指數重新回測年線，影響所及，台股 ADR 也全面走弱，對於 5 月首週上半場的台股表現可能帶來部分壓力，或阻礙加權指數回年線上方交易的時間。



權證篩選重小價差低隱波

在股、匯同步走多下，目前對台股的操作自然是尋找偏多交易的機會，在技術面、消息面與資金面均呈有利條件下，最大的風險在於市場需要休整的空間。權證是短線交易的工具，權證的買賣價差是否合適？以交易為目的的權證交易人需要特別留意。其次在市場大幅變動後，發行商只能選擇賣出高隱波的權證，對於交易者而言，高隱波意味著承擔高時間價值與低槓桿，因而在類近條件且價差無虞下，需要留意隱波高低，低隱波代表建立部位的成本低，時間價值少，投資人於交易權證上，需明白隱波高與低對權證價格影響。