〈台股盤中〉電子股賣壓沉重 防疫概念股撐盤 守住5日線

台股今 (4) 日為 5 月首個交易日，由於美股前兩個交易日重挫，加上電子盤持續下挫，壓抑台股指數拉回修正，早盤一度大跌逾 300 點，電子股成為賣壓調節主力，所幸防疫概念股出頭撐盤，支撐台股收斂跌勢，站穩 5 日線。

台股今日早盤開在 10781.51 點，也成盤中最高點，最低 10658.5 點，全場成交量預估 2041 億元；早盤新台幣就走貶，反映資金匯出的壓力，國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日遭遇外資賣股，盤勢仍有壓。

權值股三大天王走勢則相對疲弱，包含台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 與鴻海(2317-TW) 等個股盤中都走跌，大立光更跌破 4000 元整數關卡。

證券分析師黃漢成說，台股今日以生技、防疫股表現最為強勢，包括合一、恆大、台康、高端、中化生、熱映等個股強勁上漲，相對來看電子股賣壓較重，加上台股遭遇半年線反壓，盤勢在 11000 點前觀望。

台廠目前受惠 EMS 的 NB 訂單強勁，頻率元件相關個股走勢也持穩，包括晶技 (3042-TW)、希華 (2484-TW)、加高 (8182-TW) 等個股盤中也有逢低買盤介入。

另外市場另一焦點在明泰、友訊 (2332-TW) 與仲琦等個股，由於事涉經營權之爭，個股走勢也相對強勢。