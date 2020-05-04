勤凱Q1純益季增1.2倍 每股賺0.96元 純益與EPS雙寫新高

導電漿料大廠勤凱 (4760-TW) 今 (4) 日公告第 1 季財報，受惠被動元件市場需求攀升，導電漿出貨持續成長，單季稅後純益達 2642 萬元，季增 1.2 倍，年增 1.7 倍，每股純益 0.96 元，純益與 EPS 雙寫新高。

勤凱第 1 季營收 2.49 億元，季增 31.75%，年增 72.3%，毛利率 20.8%，季減 0.21 個百分點，年減 2.63 個百分點，營益率 11.41%，季減 1.62 個百分點，年增 3.88 個百分點；稅後純益 2642 萬元，季增 1.2 倍，年增 1.7 倍，每股純益 0.96 元。

勤凱表示，今年以來被動元件需求暢旺，下游客戶庫存水位偏低，加上宅經濟刺激筆電、遊戲機等 3C 產品買氣，電容、電阻、電感需求均增加，公司銀、銅漿同步成長，由於首季銀漿出貨量成長幅度高於銅漿，在產品組合改變下，毛利率較去年同期略低。

勤凱指出，貴金屬占原物料成本比重較高，銀漿報價會反應國際銀價，跟著國際銀價變動；銅漿報價固定，不會因國際銅價波動而浮動。惟銀漿售價高於銅漿，因此在相同毛利金額下，銀漿毛利率較銅漿低。不過，公司產品每公斤毛利金額相當穩定，平均毛利率雖因產品組合不同而變動，但仍可維持在一定的區間內浮動。

隨著被動元件廠稼動率逐步拉高，導電漿需求也將增加，勤凱目前與國內各大被動元件廠均有專案配合，今年以來，受惠市場需求增溫，及新冠肺炎疫情轉單效應，除原有客戶訂單量增加外，也增加被動元件及太陽能電池產業新客戶導電漿訂單，對今年展望樂觀看待。