乾杯連2年獲利衰退 今年正成長不易

連鎖餐飲集團乾杯 (1269-TE) 去年稅後純益 0.92 億元，年減 2.1%，每股純益 4.97 元，衰退幅度雖不大，但已連 2 年衰退，展望今年，由於新冠肺炎疫情重創餐飲市場，法人認為，今年餐飲業獲利恐低於過去幾年，乾杯今年獲利重回成長軌道恐不易。

乾杯去年合併營收 28.97 億元，年增 19.58%，創歷史新高，反映海內外全力拓展牛肉核心事業的展店效益。

不過，進入 2020 年後疫情嚴峻衝擊，第一季合併營收年減 31%，乾杯直言，今年審慎看待市場，並延緩展店計畫、管控各項費用，藉此維持財務營運體質健全。

乾杯強調，集團採「穩健」保障全體同仁工作權益為首要目標，朝「深化教育」、「開發新商機」雙向發展，架構更穩健的牛肉事業藍圖，以因應疫情帶來的產業急速結構性轉變，並已加速外送和餐廳外的銷售通路籌備。

乾杯去年新增 9 家新據點，其中台灣新增 4 家店，中國新增 5 家店，並首次進軍北京，達成北上廣深一線城市均有設點的新里程碑，乾杯也出售持有 100% 股權的乾杯速食 (旗下品牌有宮武讃歧烏龍麵、KUA`AINA)，並將黑毛屋品牌轉型、盤點店點汰弱留強等，調整體質後的效益顯現，營業利益 2.03 億元，年增 25 %，創歷史新高。

由於乾杯認列閉店費用、影響業外支出增加，全年獲利恐呈現微幅衰退。