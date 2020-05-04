航空雙雄利空出盡 正是抄底好時機？

股神巴菲特的投資心法其中一則為，好公司遇到麻煩事，懂得危機入市，低檔佈局，才能致勝。

不過，這一次股神投資美國航空股，踢到鐵板。5 月 2 日談到航空股時，89 歲的巴菲特坦承他犯了錯，看錯這個產業，他說自己原本以為用很吸引人的價格，持有美國四大航空公司一成的股權，但在疫情爆發後，他發現自己看錯，決定全部賣掉；巴菲特表示已出清聯合、美國、西南與達美等所有航空公司股票，顯示航空業前景極不受看好。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，我認為股神巴菲特並非選錯產業，而是在他投入買進的時機不對，疫情爆發前買航空股，股價正受衝擊，航空股股價利空當頭，由初跌段進入主跌段，如同往下掉的刀子，股價急跌時，不是買進好時機；適合進場的時機，必須等到股價已修正結束，落底訊號出現，築底完成才進場低檔佈局，而此時股價在經歷恐慌性殺盤後，股價超跌，此時進場，致勝的機會才會提高。

我認為，此時的航空產業可說是喜憂參半。

憂的是：受到新冠肺炎疫情衝擊下，短期要恢復生機不容易，就算新冠肺炎結束後，觀光旅遊業產值恐怕也不易短期回升，因為疫情肆虐，大家不能旅行，甚至因為禁足令，連路上車輛都大幅減少，需求降低。

喜的是：油價跌對航空業、運輸業有好處，油價帶來成本降低的好處，有利。十幾年前油價還曾被炒到一桶 147 美元的高峰，現在因疫情肆虐，經濟活動停擺，原油需求大幅下滑，4 月 21 日美國西德州中級原油 (WTI) 五月期貨油價盤中竟跌至負四十美元，這意味低油價有利降低航空業者營運成本。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，我認為台灣航空股可望趁此機會，轉型做營運上的調整。

因受到新冠肺炎全球延燒影響，台灣航空雙雄 3 月營收都創下近 100 個月新低，長榮航 (2618-TW) 連續 3 個月營收持續月減至少 10％，主要均係受客運大幅萎縮所致。

不過如以產品組合來看，長榮航、華航 (2610-TW) 貨運都交出年、月雙增表現，由於各地疫情蔓延，但醫療物資往往都需要空運運輸來進行，航班大減，推高了航空貨運報價水位、華航單月貨運營收 50.65 億元、月增 75％、年增 28％，長榮航單月貨運營收 26.9 億元、也月增達 56％、年增約 21％。

台灣航空雙雄華航、長榮航，新冠肺炎衝擊，股價分別由去年底高點修正 40％與 45％，但在台灣防疫績效躍上國際後，航空股旋即聞聲大漲，這一波華航與長榮航反彈速度快又強，分別大漲 54％與 56％，股價走在產業復甦之前，股價可望彈回至起跌點。

至於軍工色彩濃的漢翔 (2634-TW)， 在政策推動航太產業下，國內共有四家公司搶下十年國際航太訂單，包括漢翔、喬崴進、公準 (3178-TW)、盟立 (2464-TW)，攜手拿下國際航太複合材料加工訂單，粗估訂單規模高達 620 億元。漢翔長期趨勢來看，值得期待。

當然，還有一些具籌碼優勢的電子產業，但在篇幅有限之下，請直進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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