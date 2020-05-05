盤前財經大事搶先讀2020年05月05日

今日操盤前瞻

日本、中國股市休市

股東會：華安

法說會：上銀、環球晶

〈能源盤後〉美、加、挪威生產商加速減產 WTI 重回 20 美元以上

週一 (4 日) 交易，原油期貨價格收高，WTI 原油重回每桶 20 美元以上，係因在原油需求疲弱的背景下，美國石油公司近期宣布自願減產，給予期油支撐力。閱讀全文...

國巨 Q1 賺逾半股本 EPS 5.51 元 四季以來最佳

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (4) 日公告第一季財報，稅後純益 23.5 億元，季增 163%，年減 9.2%，每股純益 5.51 元，為去年第二季以來近一年最佳，禾伸堂 (3026-TW) 第一季純益更年增逾 1 成，每股純益 1.94 元。閱讀全文...

深圳富士康傳訂單減少員工放假四個月 鴻海澄清：中國各廠正常運作

鴻海 (2317-TW) 旗下士康深圳廠區，傳出因疫情導致蘋果訂單銳減，要求部份員工放假四個月甚至裁員的消息，對此，鴻海表示，目前中國各廠區運作一切正常，並無所謂大規模裁員及休假狀況。閱讀全文...

大億麗緻酒店將大量解僱 251 員工 勞資協商達成四項共識

受疫情衝擊，台南老牌五星級飯店大億麗緻酒店將於 6 月 30 日結束營運，預計大量解僱勞工 251 人，台南市勞工局長王鑫基昨 (4) 日親自參與勞資協商會議，與資方代表總經理嚴心誼等主管，就勞工權益進行商討，最後雙方在退休金、資遣費等順利取得四項共識。閱讀全文...

遭爆紓困貸款收 8 萬手續費 北富銀四點聲明回應

立委林楚茵昨 (4) 日爆料，政府積極推動各種紓困措施，卻傳出有企業要申請經濟部的營運週轉金紓困貸款，該企業跟北富銀申辦，結果核貸 170 萬元，卻被收取高額手續費 8 萬元，等於變相加息，對此，台北富邦銀行發表四大聲明強調，絕無收取不該收的手續費。閱讀全文...