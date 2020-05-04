四大委託書通路傳遭壟斷以搶經營權 金管會全面加強查核

股東會旺季來臨，立委吳秉叡今 (4) 日報料，有市場派透過壟斷四大委託書通路，掌握了 9 成以上的委託書徵求以搶奪上市櫃公司經營權，對此，金管會主委顧立雄表示，會請集保公司加強查核。

吳秉叡指出，金管會核准的可代為徵求委託書的股務代理公司主要有三家，市占率已高達 8 成，如果再加上元大，四家就占了超過 9 成，只要市場派預先綁定這四家委託書徵求通路，其他股東在通路上就被排除在外。

吳秉叡進一步表示，市場派以用契約方式先綁定四大委託書徵求通路，要求這些公司不能再為其他股東徵求委託書，用此方式壟斷委託書，其他人無法取得委託書，參與董監事選舉競爭。

吳秉叡表示，且這些市場派在取得經營權後，有些大股東就轉持股賣掉接近二分之一，只要沒達到解任標準，再把剩下的 1/2 持股質押，等於空手入主公司，掌握公司經營權，再用上司公司本身的現金部位吃第二家公司經營權，一家吃一家，用極低的成本操控極大利益，委託書壟斷現象，造成很大的公司治理問題。

顧立雄表示，辦理徵求委託書事務，除了那四家以外，所有券商跟銀行都可以做，而且不確定四大委託書通路有那麼高的市占率，將請集保公司加強查核。

顧立雄強調，上市櫃公司若要避免被狙擊，大股東本身持股要足夠，我國的委託書徵求已經比其他國家嚴格，像美日等國並未對徵求人資格有規範。