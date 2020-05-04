疫情推升抗生素需求增 展旺Q1虧轉盈 EPS 0.34元

展旺生技 (4167-TW) 今 (4) 日公布第 1 季財報，受惠肺炎疫情帶動，許多舊客戶回流，抗生素產品供不應求，稅後純益 9143 萬元，季增 120.84%，較去年同期虧轉盈，每股純益 0.34 元。

展旺第 1 季營收 4.28 億元，季增 13.8%、年增 44.26%；毛利率 29.83%，季減 6.26 個百分點、年增 7.67 個百分點；營利率 6.46%，季減 10.97 個百分點、年增 5.22 個百分點。

展旺為培南類抗生素原料藥生產商，產品包括治療腦膜炎、敗血症、肺炎的美洛培南針劑 (Meropenem)；治療肺炎、骨盆感染及尿道感染的厄他培南針劑 (Ertapenem)。

展旺產品以銷往美洲市場為主，佔營收比重逾 5 成，受惠新冠肺炎疫情，新、舊客戶持續追單，其中厄他培南針劑供不應求，現階段先以滿足客戶需求為主，美洛培南針劑則因現有產能充足，且策略是高價訂單，在美鋪貨量將逐步提升。

展望後市，法人看好，在持續出貨美國市場下，除有助營收成長，今年美國營收比重可望從目前 57%，提升至 77%；此外，展旺今年將啟動擴產計畫，預計今年第 3 季可完成查廠，第 4 季投產，投產後，單一產品的出貨量可提升 30-40%。