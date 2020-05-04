大億麗緻酒店將大量解僱251員工 勞資協商達成四項共識

受疫情衝擊，台南老牌五星級飯店大億麗緻酒店將於 6 月 30 日結束營運，預計大量解僱勞工 251 人，台南市勞工局長王鑫基今 (4) 日親自參與勞資協商會議，與資方代表總經理嚴心誼等主管，就勞工權益進行商討，最後雙方在退休金、資遣費等順利取得四項共識。

大億麗緻酒店即將熄燈引發外界關注，儘管房東國泰人壽多次釋出降低租金協助營運的善意，但經考量多方因素後，大億麗緻取得出租人國泰人壽諒解後，協議 6 月 30 日終止不動產租約，預計大量解僱 251 人。

大億麗緻勞資自治協商會議今天登場，勞資代表就退休金、資遣費、謀職假及就業輔導等議題進行協商，會中勞資雙方達成共識，資方允諾一切遵守法令規範及程序辦理，勞工權益絕對不會受損。

大億麗緻勞資會議共達成四項共識，一、符合退休條件，有舊制年資者，資遣費依退休金 1 年 2 個基數計算，新制年資 1 年給 0.5 個基數，最高 6 個基數。二、未符合退休條件，舊制年資 1 年給 1 個基數的資遣費，新制年資 1 年給 0.5 個基數，最高 6 個基數。三、僅有新制年資者，1 年給 0.5 個基數，最高 6 個基數。四、公司主動提供資遣費計算明細表給每位勞工勞權。

台南市勞工局強調勞工權益第一，局長王鑫基親自出席勞資自治協商會議，表達對大億麗緻酒店大量解僱勞工案的關心，後續程序作業勞工局會提供必要的協助，本月 12 至 14 日，資方將安排 3 場次說明會，勞工局將與被資遣勞工說明勞工權益及就業輔導等事宜。