房產機構Zillow：疫情衝擊買氣 今年全美房價恐下跌2至3%

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情對全球經濟造成重創，美國知名房地產網站 Zillow 預估，今年全美房價將可能下跌 2% 至 3%，此外，房屋銷售將於今年春季跌落至谷底，並於 2021 年開始回溫。

Zillow 表示，自金融海嘯以來，由於次級房貸危機的爆發，導致美國房地產價格由 2006 年的高點，大幅跌落 27% 至 2012 年的低點，隨後雖然房價呈現溫和復甦的態勢，但由於肺炎疫情的爆發，對於房地產市場再次造成衝擊。

在今年 2 月份時，全美房價較 2006 年的高點成長了 15.5%，且較 2012 年的低點成長了 59%。

標普席勒全美房價指數 圖片：Fred

Zillow 預期今年全美房價恐將下跌 2% 至 3%，該預估值的基準是假設美國今年 GDP 衰退 4.9%，並於 2021 年回升至增長 5.7%。但是，若至 2021 年底之前美國經濟仍未回溫，則房價的跌幅恐將達到 3% 至 4%。

Capital Economics 則預估，今年全美房價將下跌 4%，並於 2021 年初達到底部。

儘管如此，Zillow 仍認為相較於金融海嘯時期，房市的基本面較為強勁，而受惠於科技的發展，即使社交距離措施導致消費者無法外出看房，但透過網路平台仍舊可以完成購屋交易。

另外，Zillow 預期今年房屋銷售將下滑 50% 至 60%，而房價的下跌，通常伴隨在銷售下滑後的數個月。Zillow 預估，房屋銷售將於今年春季達到底部，且目前已有購屋需求回溫的跡象，除了購屋網站上的流量增加之外，部份建商亦表示，在過去幾週以來，消費需求呈現增長的趨勢。

儘管如此，房市回溫的速度，仍將取決於整體經濟復甦的狀況，以及消費者信心的重建。