蘋果發布新13吋MacBook Pro！改採剪刀式鍵盤 售價新台幣41900元起
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蘋果 (AAPL-US) 週一 (4 日) 晚間驚喜發布新款 13 吋 MacBook Pro 筆記型電腦，以剪刀式鍵盤 (Magic Keyboard) 取代蝶式鍵盤，以改善鍵盤損耗問題，並將儲存容量擴大一倍，即日起正式開放預購。
新款 MacBook Pro 搭載第 8 代 4 核心 Intel Core i5 處理器，高階機型選配第 10 代 4 核心 Intel Core i5 處理器和 16GB RAM，無論在繪圖、影片處理效能上皆有所提升，且最高可達到 80%，蘋果表示新處理器性能相較於前一代大大提升，處理速度更是快上 2.8 倍。
新款 MacBook Pro 一改舊有蝶式鍵盤設計，採用與去年改版的 16 吋 MacBook Pro 和新款 MacBook Air 相同的剪刀式鍵盤，較蝶式鍵盤多增加 0.5 公釐鍵程，且鍵帽厚度約為 0.2 公釐，能為使用者提供更加舒適的按壓手感，按鍵回彈力也更加靈敏。
此外，蘋果還將原先置入於 Touch bar 的 ESC 鍵改為實體鍵，其餘像是 Touch ID 按鈕及 Touch bar 鍵盤皆和上一代 MacBook Pro 相同。
容量配置上，上一代基本規格僅 128GB，新款 MacBook Pro 儲存空間直接翻倍，至少提供 256 GB。在 1799 美元的配置中，標準配置包含 16GB RAM，配備 4 核英特爾 Core i5 處理器和 512 GB 儲存容量，且按訂單自主升級最多可達到 4 TB。
新款 MacBook Pro 即日起開放預購，售價新台幣 41900 元起跳，但台灣並不在首波上市名單。