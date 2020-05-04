蘋果發布新13吋MacBook Pro！改採剪刀式鍵盤 售價新台幣41900元起

蘋果 (AAPL-US) 週一 (4 日) 晚間驚喜發布新款 13 吋 MacBook Pro 筆記型電腦，以剪刀式鍵盤 (Magic Keyboard) 取代蝶式鍵盤，以改善鍵盤損耗問題，並將儲存容量擴大一倍，即日起正式開放預購。

新款 MacBook Pro 搭載第 8 代 4 核心 Intel Core i5 處理器，高階機型選配第 10 代 4 核心 Intel Core i5 處理器和 16GB RAM，無論在繪圖、影片處理效能上皆有所提升，且最高可達到 80%，蘋果表示新處理器性能相較於前一代大大提升，處理速度更是快上 2.8 倍。

新款 MacBook Pro 一改舊有蝶式鍵盤設計，採用與去年改版的 16 吋 MacBook Pro 和新款 MacBook Air 相同的剪刀式鍵盤，較蝶式鍵盤多增加 0.5 公釐鍵程，且鍵帽厚度約為 0.2 公釐，能為使用者提供更加舒適的按壓手感，按鍵回彈力也更加靈敏。

此外，蘋果還將原先置入於 Touch bar 的 ESC 鍵改為實體鍵，其餘像是 Touch ID 按鈕及 Touch bar 鍵盤皆和上一代 MacBook Pro 相同。

新一代 MacBook Pro 一樣配有 Touch bar，惟將 ESC 鍵改為實體鍵 (圖：appleinsider)

容量配置上，上一代基本規格僅 128GB，新款 MacBook Pro 儲存空間直接翻倍，至少提供 256 GB。在 1799 美元的配置中，標準配置包含 16GB RAM，配備 4 核英特爾 Core i5 處理器和 512 GB 儲存容量，且按訂單自主升級最多可達到 4 TB。

新款 MacBook Pro 即日起開放預購，售價新台幣 41900 元起跳，但台灣並不在首波上市名單。