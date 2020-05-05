去年製造業研發費用支出年增7.9%創五年新高 台積電居冠

經濟部今 (5) 日發布產業經濟統計，雖受美中貿易戰、全球景氣趨緩，去年製造業上市櫃公司營收、獲利皆下滑，但企業持續強化競爭優勢，提升研發能量，統計去年研發支出費用達 4608 億元，年增 7.9%，創近五年新高，其中，台積電 (2330-TW) 投入 905 億元居冠，其次則為聯發科 (2454-TW)、緯創 (3232-TW)。

經濟部表示，從產業分析，電子零組件業去年研發支出 2663 億元、年增 8.7%，電腦電子產品及光學製品業 1238 億元、年增 6.3%，兩者合計占整體製造業約 84.7%，其中台積電投入金額占整體近 2 成，聯發科、緯創則分別投入 369、123 億元，年增 39.5%、10.2%。

固定資產投資方面，經濟部指出，受惠 5G、高效能運算需求拓展，以及先進製程布局，台積電投資 4503 億元、年增 51.1%，占整體投資逾 5 成，面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 則分居二、三名，投資 212、199 億元，合計去年製造業上市櫃公司固定資產投資 8312 億元、年增 12.1%，為近五年新高。

經濟部進一步表示，去年受美中貿易戰影響全球經濟局勢，導致製造業上市櫃企業營收、獲利皆下滑，製造業整體營收達 16.5 兆元、年減 2.8%，其中傳統產業減幅最大，但電腦電子產品及光學製品業、電子零組件業減幅則相對和緩，皆在 1% 以內，營收規模前三大企業分別為鴻海 (2317-TW)、和碩 (4938-TW)、台積電。

獲利表現方面，經濟部指出，製造業上市櫃公司去年純益 1.22 兆元、年減 19.8%，淨利率 7.5%、年減 1.5 個百分點，其中電子零組件業純益 5102 億元，年減 18.9%，對製造業影響最大，純益前三高企業分別為台積電、鴻海、台塑 (1301-TW)。