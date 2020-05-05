熱映、恆大到合一 生技大驚奇行情正在上演(一)

川普揚言對中國加徵關稅，使全球股市再受空襲，貿易戰憂慮再起。萬寶週刊王榮旭分析師表示，部分電子股是時候拉回找買點了，至於不受到貿易戰影響的生技股，也有不少股票正上演大驚奇行情。

生技股沉寂多年 兩檔防疫生技股持續創高

萬寶週刊王榮旭分析師指出，川普威脅對中國加徵關稅，作為對中國疫情追究的終極懲罰，全球股市全被嚇趴，去年飽受美中貿易戰之苦的科技股首當其衝，但受惠宅經濟的電子股，例如：5G、網通、NB、平板等供應鏈，有些 4 月營收以及第二季業績會很亮眼的股票，拉回反而是找買點。

相對於電子股，生技股受貿易戰的影響有限，沉寂數年的生技受惠這一次疫情，正在上演大驚奇的行情。早前在專欄中分析看好的兩檔防疫生技股，一檔是熱映 (3373-TW)，另外一檔是恆大 (1325-TW)，目前正在持續大漲、創新高之中。

熱映從年初的 15、16 元起漲，到 5 月 4 日收盤再漲停，已經見到 106 元，大漲了 5.6 倍；恆大今年也從 15.4 元大漲到 96.2 元、大漲 5 倍，是這波大漲行情中，今年以來漲幅前兩名的股票，跌破很多人的眼鏡。

過往熱映以及恆大 EPS 賺的都不多，過去三年以來 EPS 都賺不到 1 元，但是熱映受惠主力產品額溫槍量價齊揚，1 月的 EPS 0.11 元、2 月 EPS 跳升到 1.34 元，而 3 月的營收 2.03 億，月增更是高達 63%，合理推估單月的 EPS 將會衝上 2 元，果真第一季的 EPS 就達到 3.66 元，熱映一季就賺比去年全年的 0.66 元還要多出 4.5 倍。

同理，恆大 1 月 EPS 0.05 元、2 月 EPS 0.23 元，3 月營收 2.6 億元、月增 145%，3 月獲利也是欲小不易，股價反應基本面而大漲。

口罩需求持續 不織布大廠後市看旺

到底生技防疫股漲完了沒？得看未來還有沒有需求。萬寶週刊王榮旭分析師認為，隨著各地解封，對口罩等防疫產品需求只有更多、不會更少；過往不戴口罩的歐美地區，現在人民被要求戴口罩出門，就算防疫模範生的台灣，也越來越多的場所要求戴口罩才能進入，這是多出來、而且是持續性的需求。

恆大、康那香 (9919-TW) 等國內口罩大廠，未來如果能將口罩出口外銷，那麼產品將會量價俱揚，營收以及獲利會有更大的爆發性，想像空間非常地大，這就是漲第二波的主要原因。

國內熔噴不織布廠商敏成 (4431-TW) 是口罩濾材的廠商，用在口罩內層吸附病菌以及有害物質，訂單已經排到 5 月，在興櫃掛牌參考價從年初的 15 元，漲到上周竟然見到 206 元的天價、大漲了 12 倍，口罩原料漲得比下游口罩還要來得猛。相對於敏成 1 月 EPS 0.04 元、2 月 EPS 0.048，股價卻漲到接近 200 元，那麼最近股價剛漲過 200 元的不織布大廠南六(6504-TW)，光是 3 月單月的 EPS 就達到 1.39 元、年增五成，王榮旭分析師認為，其股價以及獲利的爆發力更大。

南六目前接單的能見度已經到第四季，估計第二季以及第三季的營收季增率，都有四成以上的成長，現在中國更有不少廠商把尿布表材所使用的熱風不織布拿去進行口罩生產，導致尿布原料短缺，南六擁有大量不織布原料庫存，受惠程度最高，過去 5 年的 EPS 穩定在 7~8 元，是防疫股裡面少數的長期績優生，也是這一波極少數被投信認養的防疫股，還有其他生醫防疫潛力股… 會在 line 粉絲團分享。

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