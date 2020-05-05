【馮冠華專欄】美股回穩 港股今天或有反彈

5 月 5 日推介 - 港交所 （388）

推介原因及策略：公司將於本週四公佈首季業績。受大市成交金額按年上升約二成的帶動，估計盈利按年也可錄得增長。另外，新股招股步伐近日也見加快跡象，對公司的盈利也有幫助。中美的爭抝，某程度上更會加大中概股回歸的決心。下週公佈的恆指季檢，若納入一些新經濟股更有望刺激未來市場的交投。建議現價進場作中短期投資。

1）上日港股市況總結：恆指週一低開低走，指數以 23895 點開出，下跌 748 點，之後弱勢持續，跌幅在午後更曾擴大至 1059 點，低見 23585 點，最終以 23614 點收盤，下跌 1030 點。成交金額按日上升約 27% 至 1097 億。港股通南和滬深股通北繼續關閉。50 隻藍籌全部下跌，跌幅由 2.1% 至 9.4%。

板塊方面，只見啤酒股表現較好；另外，個別市場認為的貿戰受惠股如中芯（981）、中國稀土（769）及洛陽鉬業（3993）也能逆市造好。重災區則是內房及石油相關股。做空比率再上升至 17.2%。牛熊證街貨最新比例為 43:57，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 83:17。重貨區方面，熊證下移至 24500-24599。牛證下移至 23250-23299，另有不少數量在 23500-23549 及 23400-23449。恆指夜期報 23430 點，上升 57 點，低水 184 點，港股 ADR 下跌 27 點，相當於恆指 23585 點。

簡評：港股在五窮月開局大跌逾千點，整天的沽壓持續，並且毫無半點反彈炒底跡象。大市成交金額，在北水繼續缺席下也大升近三成，加上做空比率再上升，反映市場氣氛甚為不妙。跌市的原因，也不是甚麼突發的事件，只是追跌美國威脅對中國加徵關稅的消息；所以見離岸人民幣下跌，而保護主義概念的中國稀土和去美國化概念的中芯國際均能逆市上升。這一跌，恆指即失守 10、20 及 50 天等多條平均綫，昨天甚至高息及防守股也面對沽壓，表現最好的藍籌股也要下跌逾 2%，走勢上極有機會繼續尋底。

收盤後看到麗新聞也不甚鼓舞，包括有消息指美國將加快將供應鍊從中國徹走；可是，筆者仍然認為川普（和他的團隊）的行徑純粹是為了選票，不幸的是市場經過 2019 年漫長的貿易戰洗禮，昨天的港股表現給筆者的感覺是，聞貿易戰風破膽，先避其鋒。

午夜執筆時，道指跌幅已有所收窄，納指更倒升而標指只微跌，VIX 的變幅不大，且看今天的恆指能否守穩早前大型上落區底部的 23500。由於現價貼近多個牛證重貨區，屠牛的誘因也不可輕視。

雖然恆指昨天走勢惡劣，但大跌市也如照妖鏡，公司股價強弱高下立見。提供一些昨天表現優於大市的個股給參考及備忘。市況如穏定或反彈，這些股份或可短期看高一線。這包括今天筆者的推介港交所（388），以及中興（763）、小米（1810）及中國平安（2318）。

2）香港政府公布，今年首季本地生產總值（GDP）按年跌 8.9%，較市場預期倒退 6.5% 為差，按季跌 5.3%，為自 1974 年第一季有紀錄以來的最大跌幅。（經濟日報）

3）美股上日市況總結：美股三大指數先跌後升，當中道指上升 26 點，標指及納指則分別上升 0.43% 及 1.23%。十年期債息在 0.63%。美滙指數在 99.51。六月紐約期油回升至 20.39 美元。恐慌指數 VIX 下跌 3.28% 至 35.97。黃金在 1713.3 美元。

4）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：領展（00823）預料，截至今年 3 月底止，全年錄得虧損淨額，惟可分派收入仍將維持穩定；上一年度可分派總額 57.23 億元。該公司指出，全年錄得虧損淨額，主要因為物業估值預期下跌，以及設立支援商戶的同舟計劃及多方面措施。

珠江船務（0560）宣布，收購六成新渡輪股權，作價 2.328 億元，珠江船務現時主要經營和代理往返於珠三角、香港、澳門之間的航線，集團指，新渡輪主要在香港經營內港及離島渡輪航線，並擁有完善的操作，其業務可進一步補充現有業務並增強客運業務方面競爭力。新渡輪為新創建（0659）間接全資附屬公司，今次交易後，新創建仍持有四成股份

德昌電機（179）盈警，公司預計截至 3 月底年度將錄得一項商譽及其他無形資產的減值約 8 億美元（約 62 億港元），因此將導致公司財政年度錄得虧損。德昌表示，減值支出是一項非現金項目，並不會對集團的現金流、營運、流動資金及債務契約合規造成影響。

中國恒大（03333）公布，於昨天在聯交所場內回購 810 萬股，每股作價 12.84 至 13.3 元，涉及資金約 1.06 億元。



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