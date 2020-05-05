〈分析〉陸股強勢站回2800 法人為何青睞半導體類股？

近幾個交易日以來，陸股上證指數又再度站回了 2800 點的整數大關，週二 (5 日) 收盤報 2860 點，強勢創下了近 2 個月以來的新高水準，而細細拆解法人資金流向，事實上法人機構在這波陸股的強潭中，「半導體類股」幾乎成了法人不可或缺的資產配置之一。

中國 2019 年及 2020 年第一季財報已全數公布，A 股上市的電子企業 (297 家)2019 年營收合計人民幣 2.1 兆元，年增 8.2%；純益人民幣 1153 億元，年增 25.8%，其中，半導體類股的業績更是 Q1 的最大亮眼。

半導體業績成最大亮點！

電子業次族群 2019 年營收及純益業績表現，以半導體及消費性電子最為亮眼，當中以半導體的營收漲幅最高，消費性電子則以純益年增率居冠。

半導體營收年增 24.7%，純益年增 31.9%。

消費性電子營收年增 12%，純益年增 48.8%。

面板營收年增 -10.8%，純益年增 -56.7%。

電子元件營收年增 9.1%，純益年增 - 18%。

PCB 營收年增 10.9%，純益年增 14.4%。

安控營收年增 11%，純益年增 -15.4%。

LED 營收 4.1%，純益年增 -53.9%。

至於 2020 年第一季營收及純益業績表現，仍以半導體最為突出，雖然中國第一季受到新冠肺炎影響，大多數企業面臨停工停產，但半導體業卻不受限制，在政府許可下仍持續開工，使得半導體產業的業績在第一季表現最亮眼。

半導體營收年增 29.7%，純益年增 51.6%。

消費性電子營收年增 7.1%，純益年增 -0.5%。

面板營收年增 -28%，純益年增 -76.8%。

電子元件營收年增 -4.4%，純益年增 -12.7%。

PCB 營收年增 -4.8%，純益年增 -5.1%。

安控營收年增 -12.7%，純益年增 -28.6%。

LED 營收年增 -23.1%，純益年增 -55.4%。

業績前十大概念股：蘋果、消費性電子、半導體榜上有名

若進一步將電子次產業細分，2020 年陸股第一季營收年增排名前十則是安控紅外成像年增 205.8%、消費電子綜合年增 83.1%、半導體化合物年增 68.3%、蘋果 Airpods 供應鏈年增 47.2%、半導體 IC 設計年增 42.1%、消費電子蓋板年增 41.1%、TWS 供應鏈年增 29.8%、汽車電子年增 17.1%、消費電子終端年增 15.1%、消費電子聲學年增 13.1%。

2020 年第一季純益成長排名前十為安控紅外成像年增 1448、消費電子光學年增 382%、PCB 樹脂年增 321、汽車電子年增 141.2%、半導體封測年增 110.2%、消費電子綜合年增 59.4%、半導體化合物年增 53%、半導體材料年增 52.6%、半導體 IC 設計年增 50.2%、消費電子聲學年增 41.4%。

半導體成經理人最愛

今年第一季中國投資於 A 股的 1492 檔開放型基金中，前十大電子股持股比重為 11.2%，較去年第四季的 13% 有所下滑。但整體來看，電子類股資金配置比重仍超過其占 A 股市場權重約 3.4% 個百分點。

資料來源: wind

不過，在電子整體資金配置比重下降的走勢下，半導體業卻成為唯一一個持股比重逆勢上升的產業。半導體資金配置比率從 3.05% 提升至 3.52%，增長率達 15%。這個變化正符合今年第一季半導體業績表現，也反映出中國政府的半導體國家級戰略、中國芯，及國產替代的趨勢。