渾水創辦人：美股預估本益比完全不合理 未來必將急跌

做空機構渾水研究創辦人 Carson Block 週一 (4 日) 表示，他對當前美股的估值感到難以置信，未來必將急劇向下。

Block 指出，目前經濟因為疫情而被壓垮，而且不太可能在短期之內恢復，目前股票市場的估值顯然不合理。他說：「從中期的角度，我不理解為何股市的價值可以到接近當前的水準。」

美股先前以史上最快的速度跌入熊市，但已由 3 月 23 日的低點反彈，上漲約 27%，預估本益比已來到接近 20 倍，甚至高於 2 月份處於歷史高點的時候。

S&P500 預估本益比 圖片：FactSet

Block 認為，基礎經濟如今正在崩潰，投資者似乎尚未理解這一點，他們還無法想像破產潮爆發時的情況。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情已重擊了美國經濟，美國第 1 季 GDP 萎縮 4.8%，過去的 6 週內，有 3000 萬美國人申領失業救濟，其他經濟指標也呈現紅燈。

Block 認為，目前美股的表現顯示，投資者對風險過度自信。

他指出，雖然財政和貨幣刺激政策是抵禦疫情經濟衝擊的必要行動，但希望這些措施能夠及早退出。同時，一旦政策失靈，對經濟的打擊會比沒有政策更糟，伊拉克戰爭及全球金融危機就是這種情況。

Block 一直是最著名的激進做空者，目前他還把做空的目標鎖定在一家郵輪公司。他表示，在疫情仍未得到控制時，他不認為郵輪業可以順利運營。

Block 表示，過去人們似乎太過習慣逢低買進，但在疫情期間，他很懷疑這種「肌肉記憶」可以持續多久。他說：「基礎經濟將使資本市場下跌，並使投資者不敢自滿。我認為資本市場不會與基礎經濟脫鉤。」