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2000年網路泡沫重現！分析師：美股將再下跌40%

鉅亨網編譯羅昀玫
2000年網路泡沫重現！分析師：美股將再下跌40%。(圖片：AFP)
2000年網路泡沫重現！分析師：美股將再下跌40%。(圖片：AFP)
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週一 (4 日) 華爾街多位分析師齊看空，研判今年下半年美股後市恐不妙，就像 2000 年網路泡沫 (dot-com bubble) 破滅一樣。

2020 年經過史上最糟糕第一季後，美股道瓊與標普指數在 4 月創下 82 年來最大月度跌幅，然而，多家投行分析師對美股後市抱持著悲觀看法。

高盛前分析師 Will Meade 警示，今年剩餘時間美股表現將每況愈下，就像 2000 年網路泡沫破滅一樣，預測美股將再下跌 40%。

Will Meade 說，今年那斯達克指數出現和 2000 年同樣的熊市反彈，先下滑 40%，接著觸底反彈 42%，即收復 61.8% 跌幅，停滯一段時間後又再度下跌「43%」，於 4 個月後再創新低。

Will Meade 補充：「和 2000 年一樣，即將到來美國總統大選將為股市帶來更多的風險和不確定性，而股市槓桿率和散戶參與率也很接近 2000 年的水平。」

Will Meade 還提到，股神巴菲特目前持有現金達 1370 億美元，刷歷史新高，這也跟 2000 年當時十分相似！

與此同時，Kynikos Associates 著名賣空者 Jim Chanos 亦表示：「與 3 月份相比，4 月份投機意願恢復得非常快… 任何市場觀察家都會告訴你，這至少有點令人不安，因為人們似乎很快地就開始忽視經濟正面臨的變化，並自認為 2021 年一切都會好起來。」

摩根史丹利分析師表示，美股現已超漲，預測即將出現 10% 的修正。