世衛：美國未提供證據 支持病毒來自武漢實驗室的猜測

世界衛生組織 (WHO) 週一 (4 日) 表示，華盛頓沒有提供任何證據，支持美國總統所宣稱，新冠病毒 (COVID-19) 起源於中國武漢病毒實驗室的說法。

世衛突發衛生事件規劃執行主管 Michael Ryan 於線上簡報會上表示，世衛並未收到美國政府提供，關於病毒來源有關的任何數據或具體證據。因此，由世衛的角度，美國的說法純粹是猜測。

科學家普遍認為，這種致命的病毒是由動物移轉到人類，去年底在中國武漢最早出現，並推測可能與當地海鮮市場中販售的野生動物有關。

但上週美國總統川普在批評中國疫情處理時，聲稱有證據顯示，疫情始於中國武漢病毒驗室。國務卿龐佩奧 (Mike Pompeo) 延續此一說法，表示有大量證據支持病毒來自這一實驗室。

Ryan 表示，就像任何重視實證的組織，世衛非常願意接受任何聲稱病毒起源的訊息，這是非常重要的公共衛生資訊，對防疫至關緊要。

他說，如果有這些數據和證據，美國政府可以決定是否和何時可以共享，但世衛很難在缺少相關訊息下運作。

世衛組織專家 Maria Van Kerkhove 週一強調，新型冠狀病毒大約有 15000 個完整的基因組序列，「由目前已知的所有證據來看，....... 這種病毒起源於大自然。」

儘管冠狀病毒通常起源於蝙蝠，但 Van Kerkhove 及 Ryan 都認為，發現病毒是如何透過中間宿主傳播到人類，還需要更多的認識，這樣才能制定正確的公共衛生和人與動物的互動政策，以防止這種情況再次發生。