台中豪宅排名洗牌 「寶璽天睿」均價66.3萬首次打進亞軍

台商資金回流、不斷購地置產，帶動台中豪宅價格上漲；根據 5 月份最新內政部實價登錄顯示，台中豪宅成交均價由「大陸宝格」平均每坪 67.1 萬元蟬聯冠軍；首次進榜的「寶璽天睿」一口氣揭露了 15 筆交易，社區均價每坪達 66.3 萬元成為亞軍。「大陸丽格」首見 2 筆實價登錄，均價 55.2 萬，與「雙橡園 1617」並列第九名，未來排名往前機會高。

「寶璽天睿」近來成交不斷，價格持續上攀，頂樓樓中樓戶，總面積 322.6 坪，以總價 2 億 4670 萬元成交，拆算車位後單價為 82.1 萬元，社區的次高則出現在 31 樓戶，總面積 209.1 坪，以總價 1 億 4800 萬元成交，拆算車位後單價為 76.5 萬元，讓整體均價來到 66.3 萬元。

而「大陸丽格」的兩筆交易皆為後棟戶別，5 樓的成交為 B2 戶別，總面積 88.9 坪，以總價 4214 萬元成交，扣除車位後單價為 52.6 萬元，屬於社區中，相對較低的樓層，也成為社區的定錨價。22 樓戶，雖同樣為後棟，但屬中高樓層坪數較小的 C2 戶別，總面積 66.4 坪，拆算車位後單價站上 58 萬。

台中市建築經營協會理事長邱名仕表示，「寶璽天睿」、「大陸丽格」兩大案皆坐落頂級地段，且為國際級大師之作，進入十大豪宅排行榜是意料中的事，「丽格」的兩筆交易僅為暖場，不過能以三千多萬的價格入手這個地段，且為義大利國寶設計大師 Antonio Citterio 在台唯一的系列作品，性價比極高，後續高樓層面惠中路戶別的實價登錄，值得觀察，若以樓層和棟別普遍價差進行推估，日後「丽格」均價可望突破六字頭，有機會搶進前五名。