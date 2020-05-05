〈零售迎母親節大檔〉四大電商搶商機 助攻Q2營運

本周末即將迎來母親節，節慶送禮商機正發燒，momo 富邦媒 (8454-TW)、網家 (8044-TW)、創業家 (8477-TW) 和 Yahoo 奇摩等旗下電商平台均已推出相關促銷活動搶市，富邦媒表示，樂觀預估母親節檔期買氣年增幅上看 40%，而法人也看好，在消費版圖轉向線上的長期趨勢下，第二季電商表現仍受期待。

富邦媒指出，母親節化妝品預購會銷量已翻倍成長，而精品和家電也是今年銷售的另一場重頭戲，家電近一個月銷售年增約 40%，同時，momo 嚴選國際精品包款，積極和百貨專櫃搶客，預估相關買氣翻倍成長。

網家 (8044-TW) 則指出，PChome 24h 購物母親節十大熱搜榜單中，以廚房類商品最受歡迎，尤其是小家電和鍋具成為熱搜品項，包括氣炸鍋和水波爐等，而今年的防疫需求下，保健食品和健身器材也擠進熱搜排行榜。

創業家 (8477-TW) 表示，近一個月母親節商品詢問度較上月暴增 1.5 倍，買氣已邁入高峰期，包括吸塵器近三周熱銷增加 3 倍，而今年恰逢閏 4 月，豬腳麵線禮盒成為暢銷黑馬，過去二周熱賣超過 1200 組。

而創業家旗下運動市集今年首度參與母親節檔期，主打人氣美食、瘦身器材、重訓用品和放鬆家電等品類，有效帶動營養蛋白補給食品、按摩放鬆商品和健身器材成為三大熱銷品，其中，按摩相關商品近二周搜尋度更較上半月飆升超過 1.8 倍。

另一方面，據 Yahoo 奇摩民調顯示，40% 消費者選購母親節禮物偏好「實用性」，預算在 5000 元內，帶動電商平台保健品、按摩家電和保養等買氣，而 Yahoo 奇摩電商現貨開賣母親節蛋糕，Yahoo 奇摩購物中心和 Yahoo 奇摩超級商城一口氣導入超過 250 款蛋糕甜點供消費者選購，4 月至今業績已成長 40%。

法人指出，近來在疫情影響下，線下轉線上的長期趨勢更加明確，電商展望偏多，相關業者在第一季營收和獲利紛紛創高後，後續表現仍受期待。