〈群益期貨〉債券市場平靜無波 貿易戰淪為口水戰

上週尾段美股下跌主要受到巴菲特出脫航空股以及川普可能又將點燃中美貿易戰火以報復中國防疫不力，這兩則重磅訊息搞得市場很緊張。

川普的貿易戰手段包括對中國大陸祭出新的懲罰性關稅、剝奪中國主權豁免權甚至是將債券「武器化」。中國持有美國債券高達 1.1 兆美元，川普若因中國防疫不力而對中國持有債券採取查扣或註銷等手段，如果你是中國，你會怎麼做？當然是先賣再說！

但觀察最近債券市場平靜無波的表現，中美之間一動一靜，所以目前當作口水戰看看即可，而且只有一邊在噴口水，拍子拍不響；這就和去年 8 月底美國擬向中國討清朝一兆美元債券一樣，暫時先當趣聞看看就好，但今年連負油價都出現了，什麼鬼怪的事情都有可能發生，可不能掉以輕心或過於主觀。川普現在樹起了貿易戰的旗幟，當中是否包含「金融戰」的影子，不妨觀察債券市場的表現。4/9 聯準會 2.3 兆美元救市方案出爐，解決了流動性問題，股、債、金同步上漲，川普確實是打貿易戰的高手也熱愛打貿易戰，但若涉及金融戰就非同小可，每當川普開始尋求法源依據時，還是要特別小心，但從市場面，4/9 撒錢刺激了十年債的起漲區域，可以列為是重要的觀察位置。

目前川普的選情或民調仍不樂觀，川普可能會為了轉移焦點，再重啟拿手的貿易戰；但時空環境不同，美國在對抗新冠疫情心力交瘁的情況下，有沒有本錢可以大打貿易戰，還是只能打打口水戰而已？畢竟美國無限量 QE、財政赤字爆表，維持低利率的種種財政措施就像是為美國疲弱的經濟體戴上「強大的呼吸器」，若金融戰開打，中國手中持有的債券對美國來說反而是殺傷力極大的武器，因此川普已經有點時不我予，這場仗的規模看來不會太大。

註：「主權豁免權」是美國 1976 年通過的法案，主要是讓外國政府在美國法院享有司法豁免權，川普曾經與幕僚私下討論剝奪中國「主權豁免權」，讓美國及受疫情波及的民眾得以向中國索賠。

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