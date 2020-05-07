〈群益期貨〉股、債、金同跌，撒幣行情結束了嗎？

最近美股忽冷忽熱，美國陸續重啟經濟，在此同時，川普又將箭頭指向中國，貿易關稅戰、金融戰戰火將起，5/6 金融市場呈現股、債、金同步走跌，這是自 4/8 以來美、日、歐等大量釋放流動性後，首度出現較明顯的流動性趨緩的訊息；而此訊息表示在中美貿易戰上，美國應該也沒多少子彈可以派得上用場，一方面是內部對於是否報復中國內部不同調，一方面是美國商務部正草擬美商、華為合訂 5G 標準，競爭或合作的關係很難徹底擺脫，於是在這場「去中化」與「去美化」之爭中，第一戰看來是美國落敗了，至少從昨日股市表現陸股漲、美股跌也看得出來。

結構上，儘管流動性轉差，但科技股表現仍相對穩健，代表市場只是漲勢暫停，並沒有立即下跌的訊號；技術上，最近美股走勢的高低位都與初領失業救濟金的數據公佈有很大的關係，4/23 的低點就是最近回檔的最低點，而反彈的高點差不多也是 4/30 初領失業救濟金公佈時的位置。過去數據不好股市反漲，但最近在數據公佈後股市漲不太動了，主要應是與 3 月底二兆美元的振興經濟方案中，以 2,500 億美元作為失業救濟金，但在連續請領失業救濟金人數即將突破 2,000 萬人大關，這部分的失業救濟金已經快不夠供應，5/6 股、債、金同跌，宣告這一波的資金派對可能已經結束。

免費體驗全球最大外匯市場，1 分鐘就擁有（立即開通）：

https://fx.capitalfutures.com.tw/event/index?sid=X00002#reg

群益期貨自媒體官網：

https://media.capitalfutures.com.tw/index