亞幣擺脫頹勢反彈 瑞銀：Q2盤整機率高 下半年可望重啟升勢

主要亞幣 4 月擺脫貶勢反彈，瑞銀財富管理投資總監辦公室表示，受第 2 季經濟成長衰退影響，導致亞幣回升速度緩慢，預估第 2 季亞幣仍將持續盤整，下半年才有機會明顯反彈回升，其中人民幣投資目標值約 6.9 元、日圓投資目標可先設定 102 元目標價。

瑞銀表示，儘管亞幣反彈回升，但反彈力道比起股票等風險性資產仍相對偏弱，包括印度盧比、泰銖及韓元仍處於趨貶弱勢整理，而亞幣回升緩慢主要是反映第 2 季經濟實況的緣故。

瑞銀進一步指出，新加坡第 2 季經濟成長率較去年同期縮減 13%，為亞太地區中最差的，而依賴內需支撐的市場，例如中國第 2 季經濟成長力道則相對堅挺，預估第 2 季度經濟成長率可望小幅增加 1.5%。

以投資角度來說，瑞銀認為目前亞幣可分為四大籃子，包括中日、韓國、東南亞與「雙印」市場；在中日部分，當 G10 國家利率趨近於零時，人民幣短期收益率相對有吸引力，加上中國經濟逐漸復甦、政府積極管理匯率，因此預期人民幣投資目標值可設定在 6.9 元；而隨著美元流動性緩解及利率優勢下降，導致日圓當前估值偏低，建議投資目標可先設定在 102 元。

另外，台灣主要貿易競爭對手韓國，瑞銀表示，韓國與中國經濟與科技業相關度較高的地區，可望受惠於中國貿易成長與科技開支增加，因此看好韓元可望在下半年反彈。