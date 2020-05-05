〈每日外資外匯觀點〉地緣風險緊張 美元需求仍有靠山

近期在疫情引發的全球地緣風險及對重啟經濟的擔憂下，避險情緒升溫，美元指數周三上漲 0.48% 後，周四亞洲盤交易時間小幅震盪，維持在 99.4 附近，市場關注今天澳洲央行的利率決策會議，並靜待周五美國 4 月非農就業數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

上周在 4 月底資產配置重新調整下，先前的美元多頭出現部分平倉，使得美元表現平淡，法國農業信貸銀行匯市策略師 Kenneth Broux 表示，目前地緣風險趨於緊張，仍可提振美元的避險需求。

美國政府加大經濟刺激的力道，預計增加第二度美國公債淨存量 3 兆美元，為受到疫情衝擊而提出的刺激經濟和紓困提供資金，美國財政部舉債規模創單季歷史新高，大幅超越前次紀錄 2009 年全年的 1.8 兆美元。

BMO Capital Markets 利率策略師 Jon Hill 表示，如果這些重啟經濟措施都失敗了，美國赤字規模會再次暴增；但也有可能情況會好起來，部分融資需求並不如預期可怕，而這兩種情形之間都存在巨大的誤差範圍。

美國銀行樂觀看待疫情新增確診數下降及特效藥有望成功的可能，可望成為市場反彈的主要動力，但疲弱的復甦及產量仍未完全復原，因此對各國回到封鎖前的經濟狀態則抱持懷疑，政府需要祭出更多的宏觀政策及紓困，以避免大型事業倒閉，市場不致重回熊市，建議逢低買進美元和日圓 ，同時美銀做多美元兌加幣，做空歐元兌日圓。

澳洲央行 (RBA) 今天將召開 5 月利率決策會議，市場預期將維持基準利率在 0.25% 歷史低點不變，並關注澳洲央行是否釋出更多的寬鬆政策。

三菱日聯的技術模型信號顯示，澳幣反彈幅度已大，超買居 G10 貨幣之最，使得下修風險升高，而紐幣近期表現可望超過澳幣。