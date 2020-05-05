台光電4月營收22.27億元創今年新高 年增逾1成

PCB 上游銅箔基板 (CCL) 廠台光電 (2383-TW) 今 (5) 日公布 2020 年 4 月營收，達 22.27 億元，創今年新高，月增 2.7%，年增 11.6%，今年前 4 月營收為 81.36 億元，年增 15.12%，台光電今年 2 月以來營收逐月上攀，優於市場預期。

台光電今年首季營收 59.09 億元，毛利率 24.21%，季減 1.18 個百分點，年增 3.03 個百分點，稅後純益 7.32 億元，季減 35.57%，年增 54.1%，每股稅後純益 2.29 元，改寫歷史同期新高，獲利也優於市場預期。

台光電目前在台灣、江蘇昆山、廣東中山以及湖北黃石合計有四處廠，目前中國產能占比重約 70-75%，湖北黃石廠為去年才投產的新廠，目前月產能 20 萬張。台光電第一季獲利大幅成長，主要受惠網通產品無鹵素環保材料，以及高階 HDI 產品出貨貢獻，帶動獲利上揚。

台光電去年稅後純益為 32.4 億元，較前一年 17.51 億元成長 85%，每股純益為 10.14 元，每股擬配發現金股利 6 元，與去年獲利同步創新高，台光電股利案將提交 6 月 18 日的股東會議決。