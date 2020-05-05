〈華南永昌證案〉兩名獨董、董事閃退董事會 近期將進行董事改選

華南金 (2880-TW) 子公司華南永昌證兩席獨董全數請辭，加上日前請辭的董事長與副董事長，華南永昌證券共 2 席一般董事、2 席獨董請辭，已超過三分之一董事異動，依規定，華南永昌證券需在近期進行董事改選。

華南永昌證券因 3 月大虧 47 億元，遭外界抨擊公股無法發揮制衡作用，財政部在金管會調查結果出爐後，火速撤換董事長鄭永春、副董事長許元禎，並言明要求永昌證券董事會須全面改組。

華南永昌證券目前共有 7 席一般董事、2 席獨董、2 席監察人，其中前董事長鄭永春、副董事長許元禎請辭後已自動喪失董事資格，昨 (4) 日聯陽律師事務所律師沈慧雅請辭獨董後，另一名獨董、淡大財金系教授林蒼祥今天也跟進請辭，等於有三分之一董事席次異動，依規定須召開股東臨時會進行改選。

華南永昌證 3 月發行認售權證，因避險操作失誤導致公司單月就虧掉 47 億元，讓最大民股板橋林家在華南永昌證券的責任與角色定位被放大檢視。

公股代表曾在立法院答詢時允諾，將進一步向上究責，華南金更在五一勞動節當天公告董事長、副董事長請辭，替董事會改選埋下伏筆。