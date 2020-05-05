華為挾專利優勢 歐洲各國表態續合作5G 台廠營運添動能

華為雖持續受美國打壓，但其 5G 技術專利已位列全球第一，歐洲各國也紛紛表態希望與華為合作，加速 5G 建置；台廠京元電 (2449-TW)、精測 (6510-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 等，可望隨著華為技術獲各國採用，出貨搭上順風車。

德國專利數據公司 IPlytics 指出，截至今年 1 月 1 日，華為共獲得 3147 項 5G 專利，在全球排名居冠，即便美國持續拉攏歐洲各國禁用 5G 技術，但考量華為在 5G 的研發能量、專利數量，歐洲電信業者均公開表態、支持華為參與 5G 建設，德國最大電信業者更希望加強與華為的合作關係。

台廠京元電、精測自去年起，承接華為旗下海思基地台晶片的測試訂單，除了推升業績成長，也減輕淡季效應；京元電第 1 季營收達 70 億元，季減僅 2%，較往年 5%-8% 的季減幅明顯收斂，更預計今年 5G 相關營收將拉升至 3 成。

精測也受惠海思 5G 射頻測試需求強，第 1 季營收達 9 億元，年增達 48.51%，且動能可望延續至第 2 季，推升 VPC(垂直式探針卡) 業績續揚，預估今年 VPC 營收比重至少 2 成。

矽力 - KY 則隨著華為積極去美化，去年以高階電源管理 IC 切入 5G 基地台供應鏈，預計今年出貨可望逐步增長，明顯的營收貢獻最快下半年可見到，可望推升營收續創新高，也有助擴大中國市占率。