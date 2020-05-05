拚研發 5G專利量華為躍居全球第一

德國專利數據公司 IPlytics 公布一份關於 5G 標準專利的調查報告，內容顯示，截至 2020 年 1 月 1 日，全球共有 21571 個 5G 標準專利項目聲明，其中華為擁有 3147 項排名第一，三星、中興、LG 電子、諾基亞分別排名第 2 至第 5 名。

資料來源: IPlytics

華為在 5G 技術積極佈局，雖然美國一直以國家安全為由拉攏盟友禁用華為 5G 技術，但繼英國之後，德國最大的電信營運商德國電信公司也公開表示，該公司在擴建 5G 的過程中需要華為，希望加強與華為之間的合作關係。

過去十多年，華為研發投入逐年遞增，2019 年全年研發費用人民幣 1317 億元，占營收比重 15.3%，位居全球第三，近十年投入研發費用總計逾人民幣 6000 億元，占公司營收逾 14%。

相比之下，在 2015 年之前，蘋果的研發投入還不到總營收的 5%，直到最近 2 年才逐漸提升到約 7%。

不過，從美中貿易戰可看出，雖然華為自身在 5G 技術享有高性價比優勢，但在美國封鎖之下，除中國地區外的全球業績已呈現下滑，特別是手機銷售最為明顯。

在美國的封鎖中，華為手機無法使用 GMS 是其海外手機出貨大跌的致命傷，即便華為不遺餘力在推廣自家 HMS 系統，且宣稱即使不能用 GMS 也能讓用戶有優秀的軟體系統服務，從今年推出的旗艦機 P40 系列銷售慘淡來看，證明 HMS 的成熟還需一段時間。

為了避開美國的禁令，業內預估華為可能要在海外市場推出 P30 Pro 的新版本，且能夠安裝 GMS。外媒報導指出，華為德國官網上出現 2 款新機，P30 Lite New Editon 與 P30 Pro New Edition，目前還沒官方的詳細說明，新版手機相比之前的版本不同之處也是未知的。

但從官網介紹上來看，華為的新版 P30 Pro 是跟電信商 Vodafone 德國合作，明顯是海外特殊版本，業界認為這恐將是華為最後一款能夠使用 GMS 的機型。