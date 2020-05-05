史上最大撤出後 四月外資重新流入新興市場債券和陸股

三月的新興市場歷經史上最大外資撤出 832 億美元後，國際金融協會表示，新興市場資金外流中止，四月出現流入 171 億美元。

IIF 經濟學家 Jonathan Fortun 和 Bjamin Hilgenstock 表示，三月疫情大流行衝擊新興市場，非居民投資組合創紀錄流出 832 億美元。儘管仍有部分新興市場陷入蕭條，但已有市場開始趨於穩定，四月貨幣管理公司基金經理向發展中國家資產注入約 171 億美元，其中大部分是債券。

IIF 數據顯示，4 月債券市場約有 151 億美元的資金流入，主要分布在亞洲新興市場和拉丁美洲市場。

但儘管如此，許多新興市場仍然面臨投資損失的風險，新型肺炎疫情帶來的不確定性和有限的政策空間均構成挑戰，並非所有新興市場的情況都已經明朗。

大多數發展中國家的股市目前仍有資金外流的情形，但中國股市則在三月底已有外資回流，四月持續吸引資金 82 億美元流入，凸顯了和新興市場其他國家的不同。

Fortun 指出，通常市場經歷重大危機的數月、甚至數年之後，經濟開始穩定並明顯復甦，資金才會重新回流，往往會先流入債券市場和股票市場。