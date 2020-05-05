AMD大漲 譜瑞、矽力創新高 誰仍有比價空間？

晶片大廠超微 (AMD) 公布 2020 會計年度第一季財報，營收獲利符合市場預期，AMD 股價也創逾 12 年以來新高。

AMD 第一季營收 17.9 億美元，比上年同期的 12.7 億美元增長 40％，比上一季度的 21.3 億美元下降 16％；淨利 1.62 億美元，比上年同期的 1,600 萬美元，增長 912.5％。

AMD 第二季預估營收為 18.5 億美元，預期 EPYC 伺服器 CPU 與半訂製業務的銷售，仍將帶動該公司營收成長，預估對資料中心的訂單能見度更高，第二季是訂單最強的一季，可以按照原先規劃，達成市佔 10％目標。

雲端伺服器大數據等相關個股，今年上半年不受疫情衝擊，營收反而逆勢成長。

萬寶週刊陳子榕分析師指出，我於 4 月 28 日前文「IC 設計高富 譜瑞 - KY 帶動整體族群轉大人? 」(新聞連結)、 4 月 24 日文「疫情過後數位化程度更高 誰能勝出? 」(新聞連結)， 這兩篇文對 IC 設計族群有精闢的分析，文中提及譜瑞 - KY(4966-TW)，當下股價仍不及 700 元，5 月 5 日週二最高 785 元，向 800 元衝刺，股價已創歷史新高。譜瑞 - KY 首季獲利創歷年同期新高，EPS8 元，今年拚賺三個股本。

矽力 - KY(6415-TW) 現已打入華為 5G 電信基礎設備供應鏈，預期 2020 年矽力 - KY 在 5G 相關電源管理 IC 出貨量有機會逐月成長，業績也將同步看增。矽力 - KY 第二季可望受惠於 SSD 電源管理 IC 及 5G 相關等產品出貨續強，推動業績再度攀升。

矽力股價於 4 月 28 日衝上歷史新高 1,285 元，今年估獲利三個股本，本益比拉高近 40 倍，帶動整體 IC 設計股，享有較高本益比。

瑞昱 (2379-TW) 首季營收 159.28 億元，季減 4.54％、年增 24.1％，毛利率則從前季 43.9％降至 42.2％，主要是受到產品組合影響，業外則有匯兌利益 4,200 萬元貢獻，每股盈餘 3.21 元。WiFi 產品方面，首季出貨與去年第四季持平，在家工作與學習對 WiFi 需求是正面影響，預期 4、5 月營收表現將持穩，全年來說，營運維持審慎正向看法。今年全年估 EPS 上看 15 元，本益比有拉高的空間，股性溫吞，有機會整理過後，持續碎步震盪走高。

至於其他 IC 設計股，驊訊 (6237-TW) 、 松翰(5471-TW) 、敦泰(3545-TW) 等等，因資金集中於高價股，先漲高價股，較低價者可望有補漲空間。其中，敦泰在低價 IC 設計股中，籌碼較佳，後市看好。

敦泰 3 月合併營業收入為 11.52 億元，隨著工作天數恢復正常，加上主力產品 IDC 出貨量持續放大的正面幫助，敦泰業績表現佳，月增 26.2％、年增 58.66％，創近兩年單月新高，並推升首季營收改寫近 10 季新高。

當然，還有一些具籌碼優勢的電子產業，但在篇幅有限之下，請直接進入粉絲團看看了，希望對讀者大眾，有其幫助。

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