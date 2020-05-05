馬來西亞降息2碼 創2009年來最大降息幅度

馬來西亞週二 (5 日) 將基準利率下調 50 個基點至 2%，這是大馬 2009 年初以來最大降息幅度。

據《彭博》調研數據顯示，馬來西亞央行將隔夜政策利率下調到 2%，符合多數分析師預計。在彭博調查的 20 位分析師中，14 人預測此一結果，5 人預測降息 1 碼，1 人認為將按兵不動。

馬來西亞基準利率走勢圖 圖片：tradingeconomics

新加坡 NatWest Markets 亞洲新興市場策略師 Maximillian Lin 表示，隨著疫情及封城政策繼續擠壓需求與經濟活動，央行看未來經濟前景仍然黯淡。

Lin 認為，在 4 月份油價暴跌之後，除了國內社會疏離措施的影響之外，馬來西亞現在必須應對商品出口前景疲軟的問題，因此未來還可能再降息。

央行在聲明中表示，今年上半年的經濟狀況尤其具有挑戰性，但是，財政刺激措施以及貨幣和金融措施將為經濟提供一些支持。

央行強調，經濟前景仍然「高度不確定」，但相信隨著限制措施放寬以及更多企業復工復產，經濟活動預計將逐步改善。

政策聲明發布後，10 年期政府債券擴大漲幅，而林吉特穩定在每美元 4.3160 附近。截至下午 3:44，馬來西亞股票指數延續漲勢，漲幅達 1.4%。

馬來西亞 3 月 CPI 數據出現 1 年多以來首度下挫，較去年同期跌 0.2%，這是由於馬來西亞人留在家裡，運輸成本下降所致。由於全球石油和大宗商品價格下跌，馬國央行估計，大馬今年的通膨平均在 -1.5% 至 0.5% 之間。

馬來西亞通膨年增率 圖片：Bloomberg

馬來西亞伊斯蘭銀行首席經濟學家 Mohd Afzanizam Abdul Rashid 表示，通貨膨脹率預計將非常低，因此有進一步的政策寬鬆空間，央行之後應該會先等待，以觀察降息如何影響經濟。

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