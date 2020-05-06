川普願意戴口罩！新研究發現：美國蔓延的新冠病毒 更具傳染力

週二 (5 日) 外媒報導，美國一項新研究發現，源起於中國武漢的新冠病毒已快速發生變異，美國等地蔓延的新冠病毒似乎更具傳染性。此外，而往常拒絕佩戴口罩的美國總統川普表示，如果需要，他將在參訪霍尼韋爾口罩工廠時配戴口罩。

美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室近期最新研究寫道：「新冠病毒自 2 月初開始在歐洲傳播，然後傳播至美國和加拿大等其他國家，到 3 月底成為全球傳播的主要病毒類型。」

迄今為止，研究人員已鑑定出 14 個新冠病毒突變。該報告警告：「如果新冠病毒在夏季沒有像季節性流感那樣消退，該病毒可能進一步變異，限制世界各地科學家研發疫苗的有效性。」

這項研究尚未經過同行評審，但研究人員指出，考量到全球正研發預防新冠的 100 多種疫苗，病毒突變的消息令人急切關注。

新冠病毒的傳染性極大，全球累計已有超過 360 萬人染疫，死亡人數至少 25 萬，美國累計確診超過 110 萬人，逾 7 萬人死亡。

美國為了本月復工，已開始積極宣導民眾戴口罩，美國第一夫人梅蘭妮亞亦透過社交平台，宣導戴口罩防疫的觀念。

往常拒絕佩戴口罩的美國總統川普週二表示，若霍尼韋爾工廠有強制性規定，他願意在參訪該工廠時配戴口罩。