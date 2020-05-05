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伺服器網通產業鏈回台搭上疫情遠端需求旺 支撐台Q1經濟成長

鉅亨網編輯陳于晴
左起為經濟部次長王美花、政務委員龔明鑫、財政部次長吳自心。(圖：擷自行政院直播)
左起為經濟部次長王美花、政務委員龔明鑫、財政部次長吳自心。(圖：擷自行政院直播)
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伺服器網通台商回台投資台灣三大方案遠端需求經濟部王美花資金匯回

行政院今 (5) 日召開紓困振興方案記者會，針對投資台灣議題進行說明，經濟部指出，三大方案投資額在 520 前將突破兆元大關，其中，伺服器及網通設備是首波回台最大宗的產業鏈，剛好碰上疫情帶動遠端需求，因而成為帶動台灣第 1 季經濟成長的要角。

經濟部投資業務處處長張銘斌說明，投資台灣三大方案實施三年預期總效益達 1.35 兆元，產值 3.21 兆元，創造 11.8 萬個本國勞工就業機會，目前來看，投資金額已經逼近兆元大關，預期在 520 前就會提前達標。

外界也相當關注三大方案落實情形，張銘斌指出，去年已落實 2484 億元的投資，雖然今年受疫情影響，但預計 3253 億元投資可望到位，明年估落實 2852 億元。

張銘斌表示，當初為了因應美中貿易戰影響，祭出台商回台等方案，但更重視打造未來 2、30 年經濟發展的基礎，穩固產業鏈，第一波回台主要是伺服器網通產業，在中部以北地區已經建構出產業聚落，完整的供應鏈可望降低貿易戰與斷鏈危機。

張銘斌進一步說明，在這波疫情中，我國仍維持出口成長，就是歸功於台灣產業超前部署，擴大在台產能，而且因為疫情帶動宅經濟、遠端工作需求，筆電代工廠回台意願也逐漸增加。

此外，汽車零組件及汽車電子在中南部地區也形成產業聚落，儘管目前因疫情影響，歐美訂單銳減、出貨趨緩，不過，廠商仍維持投資腳步，超前部署未來電動車產業發展，投資意向並沒有太大變動。

至於目前境外資金匯回進度，財政部賦稅署副署長李怡慧表示，自去年 8 月中旬開辦以來，已引導 875 億元資金回台，存入專戶共 764 億元，其中以營利事業從事實質投資為主，申請件數及金額持續增加中，目前工業局已經核准 326 億元，以投資軟硬體設備及技術為主，為國內經濟引入活水、提振動能。

財政部次長吳自心表示，資金匯回專法上路後，起初確實有一些廠商抱持觀望，但現在資金匯回申請相當穩定，財政部觀察疫情期間 1 至 4 月平均每月都有 100 億元，預期 8 月中旬截止前，仍可望達到 1300 億元的目標。

經濟部次長王美花指出，這波疫情對於各國的經濟發展影響，觀光業、服務業影響最大，不過就台灣來說，我們把防疫做好，製造業繼續運作，遠距上班、遠距教學商機帶動相關產業逆勢成長，伺服器、網通又剛好是台商回台產業鏈的最大宗，因此，今年首季經濟仍維持正成長。

王美花表示，雖然汽車零組件、工具機等產業受國外需求放緩影響，業績持續下滑，不過，台灣經濟表現仍是國際前段班，未來將持續吸引外資來台、已經回來的廠商也能更安心。