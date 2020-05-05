伺服器網通產業鏈回台搭上疫情遠端需求旺 支撐台Q1經濟成長

行政院今 (5) 日召開紓困振興方案記者會，針對投資台灣議題進行說明，經濟部指出，三大方案投資額在 520 前將突破兆元大關，其中，伺服器及網通設備是首波回台最大宗的產業鏈，剛好碰上疫情帶動遠端需求，因而成為帶動台灣第 1 季經濟成長的要角。

經濟部投資業務處處長張銘斌說明，投資台灣三大方案實施三年預期總效益達 1.35 兆元，產值 3.21 兆元，創造 11.8 萬個本國勞工就業機會，目前來看，投資金額已經逼近兆元大關，預期在 520 前就會提前達標。

外界也相當關注三大方案落實情形，張銘斌指出，去年已落實 2484 億元的投資，雖然今年受疫情影響，但預計 3253 億元投資可望到位，明年估落實 2852 億元。

張銘斌表示，當初為了因應美中貿易戰影響，祭出台商回台等方案，但更重視打造未來 2、30 年經濟發展的基礎，穩固產業鏈，第一波回台主要是伺服器網通產業，在中部以北地區已經建構出產業聚落，完整的供應鏈可望降低貿易戰與斷鏈危機。

張銘斌進一步說明，在這波疫情中，我國仍維持出口成長，就是歸功於台灣產業超前部署，擴大在台產能，而且因為疫情帶動宅經濟、遠端工作需求，筆電代工廠回台意願也逐漸增加。

此外，汽車零組件及汽車電子在中南部地區也形成產業聚落，儘管目前因疫情影響，歐美訂單銳減、出貨趨緩，不過，廠商仍維持投資腳步，超前部署未來電動車產業發展，投資意向並沒有太大變動。

至於目前境外資金匯回進度，財政部賦稅署副署長李怡慧表示，自去年 8 月中旬開辦以來，已引導 875 億元資金回台，存入專戶共 764 億元，其中以營利事業從事實質投資為主，申請件數及金額持續增加中，目前工業局已經核准 326 億元，以投資軟硬體設備及技術為主，為國內經濟引入活水、提振動能。

財政部次長吳自心表示，資金匯回專法上路後，起初確實有一些廠商抱持觀望，但現在資金匯回申請相當穩定，財政部觀察疫情期間 1 至 4 月平均每月都有 100 億元，預期 8 月中旬截止前，仍可望達到 1300 億元的目標。

經濟部次長王美花指出，這波疫情對於各國的經濟發展影響，觀光業、服務業影響最大，不過就台灣來說，我們把防疫做好，製造業繼續運作，遠距上班、遠距教學商機帶動相關產業逆勢成長，伺服器、網通又剛好是台商回台產業鏈的最大宗，因此，今年首季經濟仍維持正成長。

王美花表示，雖然汽車零組件、工具機等產業受國外需求放緩影響，業績持續下滑，不過，台灣經濟表現仍是國際前段班，未來將持續吸引外資來台、已經回來的廠商也能更安心。