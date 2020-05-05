〈上銀法說〉Q1每股虧0.42元 近11年首度轉虧 4月營收月增28%

工具機大廠上銀 (2049-TW) 今 (5) 日召開法說，並公佈第 1 季財報，受疫情衝擊，單季營運轉虧，稅後虧損 1.31 億元，每股虧損 0.42 元，近 11 年來首度轉虧。上銀也同步公告 4 月營收，受惠半導體、醫療需求升溫，營收月增 28.08%，年減約 1 成。

上銀第 1 季營收 36.14 億元，季減 10%，年減 28%，毛利率 24.7%，季減 0.7 個百分點，年減 12.1 個百分點，營益率 - 2.4%，較上季與去年同期衰退；稅後虧損 1.31 億元，較上季與去年同期轉虧，每股虧損 0.42 元。

上銀表示，第 1 季受農曆春節因素，加上疫情影響，衝擊營收表現，毛利率則受產能利用率降低，及人民幣貶值等因素拖累。

營收占比方面，上銀第 1 季線性滑軌占比 63%，滾珠螺桿 22%，工業機器人 6%，其他 9%。從區域別營收來看，由於亞洲地區受到疫情停工影響，營收較上季衰退，亞洲營收占比由上季的 58% 下降至 49%，歐洲與台灣營收均成長，歐洲營收占比 33%、台灣 10%，美洲則為 8%。

上銀今日也公告 4 月營收 17.47 億元，受惠中國企業陸續復工，半導體、醫療等需求持續升溫，營收月增 28.08%，年減 10.75%；前 4 個月累計營收 53.61 億元，年減 23.47%。