雲端應用夯 是方Q1純益、EPS雙創高 每股賺2.11元

中華電 (2412-TW) 旗下小金雞是方電訊 (6561-TW) 今 (5) 日公佈第 1 季財報，受惠疫情帶動雲端相關應用服務需求提升，稅後純益 1.47 億元，季增 3.14%、年增 7.5%，每股純益 2.11 元，純益、EPS 均創新猷。

是方第 1 季營收 6.17 億元，季增 1.61%、年增 3.99%；毛利率 44.54%，季增 1.49 個百分點、年增 1.98 個百分點；營利率 30.12%，季減 0.29 個百分點、年增 1.82 個百分點。

董事長吳彥宏表示，因應疫情為企業客戶打造「070 遠距辦公」服務，針對「企業雲端總機」與「雲端視訊會議」提供多功能通訊解決方案，可整合 4 大功能，包括企業語音、視訊會議、資訊溝通、檔案協作，同時能支援百人線上會議、分享檔案、電子白板及錄影等多項功能。

此外，是方已與國內 SaaS 廠商共同推展「是方應用雲」服務，國外客戶更包括 AWS、Google 等國際大廠，透過是方雲端交換中心 (CCX)，提供客製化、高可靠度、高遞送率、高安全性等公有雲服務。

展望後市，法人表示，是方提供的雲端服務較廣泛，且屬於客製化，業者可依照公司需求決定，加上疫情帶動雲端服務需求量提升 2 成以上，上半年營運可望優於去年同期。